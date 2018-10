Ordino acull del 10 al 17 de juliol el 12è Seminari Internacional de Gestió i Conservació de la Biodiversitat que reunirà fins a 35 científics especialitzats en fauna i flora que vénen d'universitats d'Itàlia, França, Espanya, Portugal, Algèria, Suissa o Polònia. En la presentació, moderada per Jean Jaques Lazare, creador d'aquest seminari, s'ha posat en comú la temàtica: 'Plantes, vegetacions i paisatges de muntanya' i s'ha donat molt èmfasi en les possibilitats que ofereix el parc natural de Sorteny, que serà una de les localitzacions triades per acollir les activitats de camp en què els científics faran recerca.

“La muntanya andorrana és un laboratori natural, perfecte per la investigació i la divulgació científica”, ha assegurat la cònsol menor del comú d'Ordino, Gemma Riba. Durant una setmana es realitzaran una quarantena de conferències per posar en comú investigacions i treballs previs i plantejar quines accions es duran a terme durant els dies de seminari.

Marc Pons, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del comú ordinenc també ha estat present a l'obertura del cicle i ha deixat clar que “la parròquia d'Ordino és ideal per dur a terme aquest seminari, el parc natural de Sorteny va ser el primer del país en ser-ho i acumula molta diversitat d'espècies de fauna i flora per ser estudiades”. Alhora, el CENMA, representat per Benjamin Komac, també està profundament interessat en aquesta trobada científica i ha coincidit amb el conseller a l'hora de remarcar la gran vairetat d''espècies que té el país. “En una zona reduïda hi ha molta biodiversitat de fauna i flora i això ens pot servir per comparar-ho amb zones d'un clima i vegetació semblants”, ha explicat Komac. En la mateixa línia, Anna Moles, representant del Govern d'Andorra, ha volgut incidir en les sinergies que es crearan després de la posada en comú de totes les dades recollides.

El seminari tindrà dues parts. La primera està centrada en les ponències i conferències per posar en comú els treballs fets i algun intercanvi tècnic entre diferents àrees. Aquesta primera part, que durarà tres dies, també comptarà amb la ja mencionada visita al parc natural de Sorteny. La segona part anirà molt més enfocada al treball de camp. Aquestes sortides es faran entre el 14 i el 17 de juliol i es descobriran els paisatges i la flora d'Andorra i es visitarà Pal, Meritxell, el Pas de la Casa, els Pessons o la frontera francesa a Creussants. Per últim, Sergi Riba, del comú d'Ordino, ha volgut remarcar “la importància de la col·laboració de totes aquestes entitats, i la recerca que en sortirà després de posar en comú els coneixements de tants bons professionals”.