Els jardins de l'Hotel Coma, a Ordino, han acollit aquest dilluns al migdia la presentació d'una nova edició del festival de música Nits Obertes. El conseller d'Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització, Xavier Herver, juntament amb Miquel Palacios, cantant i compositor de la formació Els Pali, han presentat una programació de quatre concerts dividits entre el juliol i l'agost. Aquestes actuacions han de servir per “dinamitzar la parròquia en temporada d'estiu”, ha explicat el conseller. El comú busca omplir les terrasses i els espais que hi ha d'oci a la parròquia i “fer d'aquests trossets de nit, una bona estona d'esbarjo per a tothom”.

La primera de les actuacions serà el dimecres 11 de juliol a la plaça del poble o al Centre de congressos en cas de mal temps. La protagonitzarà Sonia Miranda, 'cantaora' d'origen sevillà que donarà un aire flamenc. L'altra actuació del juliol serà a la Cortinada, on actuarà el trio Goldberg, en el marc del cicle ONCA Bàsic, interpretant un repertori basat en l'obra mestra de la música barroca, les variacions de Goldberg, de Johann Sebastian Bach. Les adaptacions són per corda i el trio Goldberg el formen Francesc Planella al violí, Laia Capdevila a la viola i Mireia Planas al violoncel.

L'agost comptarà amb dos concerts més. El primer serà el de la formació nacional Els Pali, que actuaran el 22 d'agost. “Som una formació amb sons càlids i festius basats en el reggae, el funky, la rumba i ritmes tres per quatre”, ha explicat Miquel Palacios, cantant i compositor de la formació. En aquesta ocasió, el grup actuarà en format quartet, amb Quique Pérez a la bateria, Toni Fernández al baix, David Amat als vents i Palacios a la veu i a la guitarra. Els Pali estan a punt de presentar un nou disc i malgrat no assegurar tenir-lo físicament el dia del concert, sí que inclouran cançons del seu no treball al repertori que es podrà escoltar a Ordino.

Per últim, el 29 d'agost es viurà un repertori clàssic de compositors del segle XIX i XX catalans, espanyols i portuguesos. David Font, músic de Sornàs, serà l'encarregat d'aquest últim concert, que tancarà una nova edició de Nits Obertes que té l'objectiu “de fer bullir la parròquia, omplir les terrasses i gaudir dels vespres a Ordino sopant amb amics i família amb música en viu i bon ambient”, ha assegurat un Herver conscient que serà difícil igualar l'impacte de la primera edició però segur que serà tot un èxit.