La policia ha detingut aquesta setmana passada un total de 23 persones per delictes contra la seguretat del trànsit, és a dir, per donar positiu en els controls d'alcoholèmia o de drogues mentre conduïen. Cal destacar que quinze d'aquests resultats positius s'han donat en el marc de la campanya que està efectuant la policia al llarg d'aquest mes de juliol.

Entre aquestes detencions per delictes contra la seguretat del trànsit cal destacar la d'un jove no resident de 18 anys, que va ser arrestat dilluns passat per conduir sota els efectes de les drogues (va donar positiu a cocaïna, cànnabis i amfetamina) i per un delicte contra la salut pública. De fet, aquesta persona va ser trobada en possessió de 0,5 grams d'amfetamina; 0,3 de marihuana i una cigarreta confeccionada amb haixix. Aquesta detenció es va fer arran del fet que el jove va cometre una infracció al Codi de la circulació. També per una infracció va ser controlat, diumenge, un jove resident de 22 anys que va donar positiu al control d'alcohol amb 1,66 grams per litre de sang i també al consum de cocaïna, amfetamina, cànnabis i metamfetamina, en el test d'estupefaents a través de saliva que li van fer els agents.

Entre els controls fets en el marc de la campanya d'estiu, el positiu més elevat va ser el d'un resident de 46 anys que va donar 1,76.

Entre les detencions de la setmana passada també cal destacar, dimarts, la de dos homes residents de 34 i 38 anys, el primer com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i la seguretat col·lectiva, i el segon per encobriment. La policia va ser requerida per una baralla en què es van veure implicats els dos homes i un tercer, que va resultar ferit. La batussa es va iniciar per una discussió per assumptes laborals, i en un moment donat, l'home de 34 anys va treure una arma blanca (un ganivet de serra amb una fulla de 21 centímetres) fent l'intent de clavar-li a la víctima. Tot i que el ferit va evitar que li clavés l'arma, va acabar amb una ferida sagnant a la mà dreta. L'altre detingut en l'afer va intentar desfer-se del ganivet, que va ser trobat pels agents interventors a prop del lloc dels fets.

També va ser detingut un home no resident de 38 anys, sobre el qual hi havia una ordre de recerca judicial, ja que s'havia identificat en diferents controls policials amb una identitat falsa. També en el mateix punt, la frontera amb França, va ser detingut un no resident de 27 anys que, de la mateixa manera, es va identificar amb un document fals.

A més, una dona resident de 33 anys, va ser detinguda dilluns passat com a presumpta autora d'un delicte contra la funció pública. Els agents van ser alertats per una alteració de l'ordre públic, ja que la dona va protagonitzar una disputa amb els seus pares. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, la dona va presentar una actitud hostil envers els agents, a un dels quals va donar una empenta. A més, va oposar una forta resistència a ser controlada.

A l'últim es va controlar dues persones per incomplir ordres d'expulsió. En total, la setmana passada van ser detingudes trenta persones.