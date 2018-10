“Nosaltres vivim aquí i coneixem el recorregut per això ens hem animat, però la veritat és que jo anava darrere d'ell”, explica la Mausi, que ha corregut amb el seu fill petit Martin. “Ens ho hem passat molt bé i l'any que ve ens acompanyarà la Carlota, la seva germana.” Ells han participat al Solidaritrail, la marxa popular que vol fer la muntanya accessible per a tothom.

Com ells, uns 700 corredors han participat en la cursa, que ha sortit del poble d'Ordino per a pujar a Segudet , ha entrat dins del bosc, ha bordejat les Planes de Sornàs i ha continuat per la GR11 f ins a arribar a la Cortinada on, travessant el camí ral, han assolit a la meta.

El Solidaritrail busca apropar la muntanya a tothom d'una manera inclusiva. Corredors experts, amateurs, gent gran, petits o persones amb diversitat funcional han participat junts en una marxa on l'important no és guanyar, sinó gaudir de la muntanya i passar una bona estona.

La primera a travessar la meta ha estat la Lita Fernández, una de les corredores amb mobilitat reduïda que ha realitzat el recorregut de 3 kilòmetres amb el seu fill i el seu company. “Pensava que em costaria més arribar però he anat seguint el meu ritme i l'únic que m'ha costat una mica ha sigut l'última pujada”. És la primera vegada que hi participa, però no té cap mena de dubte en què tornarà a participar-hi l'any vinent.

Com ella, la resta de corredors han arribat a la meta, on l'organització els ha fet entrega d'una medalla. Entre ells un grup d'alumnes de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, que han fet caminant el recorregut curt. “És una experiència meravellosa que els agrada moltíssim, cada any volen repetir”, ha explicat Inés Martí, una de les voluntàries que els ha acompanyat durant tot el trajecte.

Fins i tot aquelles persones que no poden caminar han pogut participar al Solidaritrail. Com altres anys, membres de l'equip de Bombers d'Andorra els han portejat amb Joëlettes, cadires especials que permeten a les persones amb mobilitat reduïda practicar senderisme. Una oportunitat per a elles de gaudir de la muntanya i realitzar una activitat a la qual no sempre tenen accés.