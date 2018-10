“Si diguéssim que no el pensem i no el veiem com una opció, estaríem mentint. Ho veu tothom que hi ha aquesta possibilitat”. Així de contundent es mostra el director d'Ordino Arcalís, a la pregunta si és viable que els esquiadors puguin adquirir un forfet que els permeti esquiar tant a les seves instal·lacions com a les de Pas de la Casa-Grau Roig, després que Joan Viladomat hagi passat a ser president i màxim accionista de Secnoa, la societat que gestiona l'estació ordinenca. “No s'ho creuria ningú” si es fessin manifestacions contràries a aquesta possibilitat, ha afegit Ajona, tot i que també ha volgut deixar clar que s'han de tenir en compte els contractes i estructures que cada societat té amb Nevasa, en el cas de Saetde, i amb Vallnord, en el cas de Secnoa. Així mateix, com evolucionen totes dues els propers mesos, sobretot en el cas de Nevasa tenint en compte la ja anunciada dissolució de Grandvalira.

Així, i tot i que està sobre la taula un forfet conjunt, “primer s'ha de veure què passa amb aquestes societats”. En el cas de Vallnord, “ens hem donat llibertat per a la generació de productes que es fan a una banda i a l'altra”, ha recordat Ajona. Però en el cas de Grandvalira, “són altres els acords que tenen, jo no els conec al detall, i seran les societats les que hauran de veure quin nivell de llibertat tenen a l'hora de generar segons quin tipus de col·laboració”, ha exposat.

Aquesta possibilitat de forfet conjunt entre estacions que es troben una a cada vall donaria continuïtat al que ja es va fer a finals de temporada a Arcalís, on els esquiadors que tenien forfet de temporada de Grandvalira van poder accedir a l'estació d'Ordino durant l'abril, pagant un plus. Amb tot, Ajona ha reiterat que en aquest cas no implicava acords amb d'altres societats perquè era una promoció interna de Secnoa que hagués pogut fer amb d'altres forfets de temporada i amb la resta d'estacions del món.

Tornant ara a la relació entre EMAP i Secnoa, precisament aquesta llibertat que s'han donat amdues societats per fer productes propis, ha permès que EMAP hagi llançat recentment un forfet de temporada només per a les instal·lacions de Pal Arinsal. Aquesta acció obria la porta a que Arcalís fes al mateix, però des de l'estació, després d'analitzar-ho, s'ha descartat, ha informat Ajona. Els motius, que l'estiu d'Arcalís és “diferent”, “i els nostres interessos també”. “Vam pensar”, ha afegit, “que no ens aportaria gaire i vam decidir quedar-nos amb el que ja teníem conjunt”.

El director d'Ordino Arcalís ha explicat que el forfet de temporada de Vallnord interessa sobretot als mercats internacionals, però que hi ha d'altres mercats més propers que poden estar interessats a tenir un forfet específic d'una de les dues estacions. Per aquest motiu, l'opció que ha escollit Pal Arinsal és beneficiosa per la marca Vallnord en general perquè al final, “el que hem de fer és intentar donar al client totes les alternatives que ens puguin fer el més atractius possible”, amb l’objectiu final “d’aconseguir una rendibilitat cada vegada millor”.