El comú d’Ordino ha adjudicat la instal·lació de marquesines de parades d’autobús a la parròquia per un import de 86.154 euros. Tal com informen des de la corporació comunal, en el pressupost d’aquest 2018 hi ha una partida destinada a dur a terme diferents millores a la via pública, entre les quals s’inclou l’ampliació del nombre de parades d’autobús. Concretament, se n’instal·laran disset.

Mitjançant un concurs públic s’ha adjudicat la realització i la instal·lació d’aquestes cobertes i és previst que aquestes parades s’instal·lin, sobretot, en sentit pujada, on actualment només hi ha l’indicador amb el nom de la parada i la línia d’autobús. Així, tal com concreten des de la corporació comunal, més de la meitat de les parades es troben en sentit nord, als pobles d’Ansalonga, Arans, Llorts i el Serrat. Per instal·lar aquestes marquesines noves, s’ha seguit el criteri de freqüentació d’usuaris i la proximitat d’establiments turístics, com ara hotels, la qual cosa facilitarà, també, l’accés a Arcalís, amb el bus que s’ofereix de franc des de l’estació als esquiadors. Entre aquestes instal·lacions, destaquen, a més, la de l’Auditori Nacional, on hi ha l’inici i final de les línies L6 i L6bis.

Les marquesines incorporaran un banc i serviran per protegir els usuaris del sol, la pluja, la neu i altres elements externs. Fins ara, hi havia dotze marquesines distribuïdes al llarg de la parròquia, fetes amb fusta i vidre. Tenen un seient i una paperera.