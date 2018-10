El cap de Govern, Toni Martí, ha posat en relleu que el percentatge de persones que van votar Demòcrates per Andorra en les passades eleccions i que en l'enquesta del Centre de Recerca Sociològica (CRES) ha manifestat que encara no té decidit el seu vot seria diferent, “des del seu punt de vista”, si DA tingués el seu candidat a cap de Govern escollit. Així, ha manifestat que la seva posició és que “com més aviat el tinguem millor ens portarem” i ha afegit que si es tingués ja un nom i aquest fos “de consens”, que és el que “desitja”, hi hauria “una altra dinàmica”.

Martí ha destacat que valora com a “força positiva” aquesta enquesta, tenint en compte el percentatge de persones que van votar DA en les passades eleccions i que ara encara no ho ha decidit, un aspecte que creu que milloraria amb el nom del candidat sobre la taula.

El cap de Govern ha felicitat Pere López pels resultats del seu partit i ha incidit, tal com ho havien fet els ministres Xavier Espot i Jordi Cinca, que el Govern s'ha de dedicar a fer feina, recordant que encara hi ha molts projectes de llei pendents d'aprovar. Ha recordat que ell anunciarà la data de les eleccions en el debat d'orientació política després de Meritxell tot i que ha manifestat que no sap si llavors DA ja tindrà o no el seu candidat escollit.

Martí ha recordat que DA el que ha de fer és defensar la feina que s'ha fet des de l'executiu, al Consell General i als comuns i que el veritable test seran les eleccions. Quant al fet que ell és el líder més ben valorat, ha destacat que agraeix que hi hagi gent que li tingui “certa estima” i el que ha subratllat és que entre els 20 millors valorats n'hi hagi “dotze o tretze” de DA. “Em satisfà”, ha manifestat, afegint que hi ha “molt polítics de futur” a la formació “gent de gran vàlua”.