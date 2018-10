La casa Gastó de Ransol ha estat inclosa dins de l'Inventari General del Patrimoni Cultural com a bé inventariat. Ho ha acordat aquest divendres el Consell Assessor del Patrimoni durant una reunió que ha anat seguida d'una visita a les obres de l'hotel Rosaleda, per conèixer de primera mà les intervencions arquitectòniques que s'estan duent a terme en aquest edifici, bé d’interès cultural situat a Encamp, que acollirà les dependències del ministeri de Cultura a finals del 2019 o començaments del 2020.

La casa Gastó, un conjunt d'immobles situats a la costa de Ransol, data del segle XVI i és tristament coneguda per ser l'escenari d'un crim l'any 1943, l'autor del qual va ser l'últim sentenciat a mort a Andorra, Pere Areny Aleix, que va matar d'un tret el seu germanastre Anton Areny Baró.

L'immoble, que s'està rehabilitant, va rebre l'any passat una subvenció de 29.000 euros per a dur a terme la primera fase dels treballs i una altra ajuda de 17.700 per a la restauració de diversos béns mobles. La propietat també està protegida per part del comú de Canillo, per evitar que s'hi pugui construir al seu voltant.

La reunió del Consell Assessor del Patrimoni ha estat presidida per la ministra Olga Gelabert i també s'han tractat l'estat de les intervencions que s’estan duent a terme tant al possible forn terrissaire del Camp de Perot, a Sant Julià de Lòria, i la intervenció a l’orri d’Emportona en el marc del projecte de la Ruta dels Orris a Encamp.