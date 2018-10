Andorra Telecom iniciarà a finals d'any o principis del vinent la recerca de compromisos ferms de companyies que es vulguin ubicar al futur edifici The Cloud. El director general de l'operadora, Jordi Nadal, ha explicat a l'ANA que l'edifici desperta interès i que els espais interiors estan ben definits, però que es posaran a treballar en els continguts un cop les obres estiguin avançades, per demostrar que el projecte tira endavant. “Ens hem trobat que els operadors no volen negociar amb un Powerpoint, no els podem demanar un acord comercial a 3, 4 o 5 anys vista”, ha assegurat.

De fet, la setmana vinent es tanca el termini per presentar les ofertes al concurs per a la construcció de l'obra. Fins a vuit empreses han retirat els plecs de bases, tot i que Andorra Telecom no espera ni molt menys aquest volum d'ofertes, ja que presumiblement s'hi presentaran mitjançant una unió temporal d'empreses.

La licitació ha generat neguit entre els constructors pel fet de ser un projecte a preu tancat, una fórmula que ofereix molta seguretat a Andorra Telecom, però que va en detriment del constructor, que ha de comprometre's a un preu que ha de complir. El neguit més important ha estat en el càlcul del cost dels fonaments, ja que el tipus de terreny i el fet que puguin trobar-se bosses d'aire influeix en la quantitat de ciment que es necessitarà. Nadal ha assegurat que s'han fet tres estudis geològics per analitzar el terreny que permeten afinar bastant sobre el tipus de fonamentació que s'haurà de fer, tot i que “el risc no està acotat al 100%”.

La previsió, un cop s'adjudiquin les obres, és poder-les començar després de l'estiu, i la voluntat d'Andorra Telecom és que els treballs estiguin enllestits a finals del 2020. “Ens queden dos anys i mig com a mínim per poder concretar els continguts de l'edifici”, ha afegit Nadal.

Entre les quatre fases en què s'ha dividit el projecte –la de construcció és la 3– la previsió és que el cost total ascendeixi als 39 milions d'euros.