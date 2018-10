La pluja no ha estat un impediment perquè el Cor Rock d'Encamp i el Cor Rock d'Andorra oferís la seva millor versió al Parc del Prat Gran. Més d'un centenar de persones han gaudit de les versions de pop i rock que ha interpretat la formació, com Living on a Prayer de Bon Jovi o Halo, de Beyonce. L'espectacle ha anat acompanyat d'una combinació de llums làser pensada expressament per al concert.

El Cor Rock d’Encamp és l’única formació musical nascuda d’una escola pública andorrana. Amb versions de música pop, rock i cançons que sonen a les llistes d’èxits, el seu repertori es compon de temes arranjats per a tres i quatre veus. El grup està format per una quarantena d’alumnes de l’Escola Andorrana d’Encamp d’entre 12 i 16 anys, dirigits per Jordi Porta i Gil Blasi, tot i que en aquesta ocasió els han acompanyat el Cor Rock d'Andorra, la formació d'adolt que dirigeixen els mateixos músics.

Des que Porta i Blasi van iniciar el projecte al 2009, el grup ha col·laborat en homenatges, ha participat en programes televisius i ha actuat en la Proclamació de les falles Patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO o en la marató de TV3. Al país també han format part del cartell del festival Jambo Street Music.

Al juny la formació de joves va tenir l’oportunitat de viatjar a Nova York, en un intercanvi musical amb el cor Young People’s Chorus of New York, amb els que van poder compartir assajos. Allà, el músic i compositor de bandes sonores Jim Papoulis els va oferir una masterclass de composició. Allà va nèixer 'Music Changes the World', cançó que han inclòs al repertori d'aquest dijous. En el seu viatge també van poder actuar a la plaça Father Duffy de Times Square o a la seu de Nacions Unides.