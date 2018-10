Dilluns vinent, 9 de juliol, entra en funcionament la restricció de vehicles a l'aparcament del Parc natural de la vall de Sorteny i el servei de llançadora per accedir-hi des del Serrat. L'autobús sortirà de l'aparcament gratuït de Prada del Serrat, molt proper al camí Ral que arriba fins a la vall de Sorteny. Tindrà 50 places, un preu d'un euro (anada i tornada), i serà gratuït per a menors de 12 anys i majors de 65. Passarà cada 20 minuts de dilluns a diumenge de les 9 a les 14 hores i de les 15 a les 19 hores.

Aquest nou servei s'ha implementat per descongestionar l'aparcament de Sorteny, que serà de pagament durant l'estiu, fins al 14 de setembre. Tindrà un accés controlat per barrera entre les 9 i les 17 hores, i l'estacionament costarà 4 euros per turismes i de 2 euros per motocicletes. Amb el tiquet s’oferirà una entrada 2×1 a l'equipament turístic Mola i Serradora de Cal Pal.

Actualment a l’aparcament de Sorteny, Canya de la Rabassa on es troba la caseta d’informació, i a la carretera d’accés hi ha un centenar de places per l’estacionament de vehicles.