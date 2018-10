La setmana que ve l'equip dirigit per l'arqueòleg Josep Font iniciarà l'excavació de l'orri d'Emportona, datat de finals de l'època medieval i està situat al final de la vall dels Cortals. Uns treballs que duraran fins a la primera setmana d'agost i que serviran per conèixer de quina manera s'han utilitzat la infraestructura al llarg dels anys. L'orri d'Emportona és un dels vuit que formaran part de la ruta dels orris, que tindrà dotze quilòmetres.

El comú encampadà fa temps que treballa per fer valdre els orris de la parròquia. El 2009 es va aprovar la construcció de l'orri del Cubil, que es va construir entre el 2011 i el 2011, i el 2013 va iniciar-se el projecte de la ruta dels orris. “És bo posar en relleu les estructures pel seu atractiu, però també en l'àmbit pedagògic i arqueològic” ha explicat el cònsol major de la parròquia Jordi Torres. Es preveu que la ruta es completi el 2021.

L'itinerari dels orris tindrà tres accessos a través dels Cortals d'Encamp, de Grau Roig i de Solanelles (Funicamp); i connectarà amb la ruta dels Pessons. Segons el calendari previst, a finals d'aquest any es preveu la reconstrucció total d'un dels orris i l'inici dels itineraris pedagògics de cara a l'any vinent. L'equip arqueològic ha estudiat quatre construccions: l'orri del Cubil, l'orri d'Encenrera, l'orri d'Emportona i un últim orri que permetrà connectar l'itinerari amb la ruta dels Pessons. Les quatre construccions restants “es deixaran tal qual estan perquè la gent conegui de quina manera han arribat les cabanes a la nostra època”, ha explicat el director de l'excavació, Josep Font.

En la primera fase del projecte es continuarà amb la recerca i l'excavació arqueològica, mentre que la segona fase serà de caràcter pedagògic, “per ensenyar a la gent que no són pedres a l'atzar, sinó que tenen un valor”, ha comentat la directora del departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Vanessa Carrascosa. El cost total pressupostat per la corporació és de 450.000 euros, dels quals 200.000 estan destinats a la recerca, 175.000 a la reconstrucció i 120.000 a la senyalització de la ruta. “És difícil saber el cost total de les excavacions perquè els arqueòlegs no saben què es trobaran” ha explicat Carrascosa, però ha afirmat que la inversió anual al projecte oscil·la entre els 80.000 i els 150.000 euros.

Els orris servien als pastors de refugi durant els mesos d'estiu, quan pujava el ramat d'ovelles a la muntanya. A la vegada, també disposaven d'un espai per munyir les ovelles i elaborar i emmagatzemar el formatge. A l'orri d'Encenrera, el 2015 els arqueòlegs van trobar una superposició d'estructures dels segles XIX, XVII i XIV, però també s'ha constatat un assentament d'època romana que s'inicia al segle II i perdura fins al segle VII per explotar un jaciment aurífer. En dos forns inusuals que van descobrir els historiadors, van aparèixer restes d'or i plata. És un cas inèdit, ja que a la resta de Pirineu català i aragonès s'ha constatat la presència de mines, però no de forns.