El secretari general de Demòcrates per Andorra (DA), Esteve Vidal, ha atès els mitjans de comunicació, aquest dimecres a la tarda, just abans de començar la darrera reunió executiva del curs polític. Vidal ha valorat amb un “optimisme realista” l'enquesta d'opinió política del CRES, que dona un petit avantatge al Partit Socialdemòcrata (PS), però constata que més de la meitat d'electors encara no té decidida la seva intenció de vot. En aquest sentit, el representant dels demòcrates ha afegit que la mostra és petita i que encara no es coneixen els candidats de tots els partits. Per això s'ha mostrat prudent amb les valoracions. Ara bé, ha manifestat que “sembla que hi ha dos opcions avui en dia que puguin tenir opció de formar govern”, i que són el PS o DA.

Esteve Vidal també ha volgut remarcar que, malgrat que no aprovi, el Govern millora la seva valoració respecte l'any passat i també respecte de l'oposició, de manera que “hem de ser optimistes”, ha dit. En aquest sentit, el ministre portaveu, Jordi Cinca, ha manifestat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que cal tenir en compte que la tasca de govern comporta un major desgast que no pas la de l'oposició, remarcant que “no és el mateix governar que estar a l'oposició”. Malgrat tot, ha afegit que el suspens a l'acció de govern “no vol dir que no sigui un toc d'atenció”, però també ha reconegut que l'executiu té la ferma voluntat de continuar treballant i que, per tant, els resultats de l'enquesta no és una qüestió que els preocupi excessivament. A més, ho ha emmarcat en el moment del curs polític en què ens trobem i en què l'oposició ja està “plenament en campanya”. De totes maneres, ha incidit en el fet que l'executiu considera que queden encara uns mesos decisius per continuar tirant endavant projectes i ha afegit que entre aquesta feina i els projectes de continuïtat que es presentaran de cara a les eleccions seran capaços de revertir els resultats de les enquestes i aconseguir els suports necessaris per guanyar les eleccions.

Quant al fet que DA encara no tingui candidat, Cinca ha insistit en el fet que s'ha considerat prioritari les accions, per no entrar en una dinàmica de campanya molt de temps abans de les eleccions. De totes maneres, s'ha mostrat convençut que es trobarà un candidat “excel·lent” i que serà “el favorit” a guanyar les eleccions. També ha vaticinat que tindrà “tot el suport del partit”. En aquesta línia, Esteve Vidal ha dit que no es marquen cap termini per tenir el candidat i que “és més la importància que no la urgència”.

Encara sobre l'enquesta i just el dia que la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha tornat a descartar la possibilitat d'encapçalar la llista dels demòcrates, Vidal ha manifestat que com a partit s'han de sentir satisfets que entre els 10 polítics més ben valorats del país “n'hi ha cinc o sis que són polítics en actiu de DA”, la qual cosa significa que “tenim potencials candidats a encapçalar el projecte”, ja sigui ara o més endavant, ha conclòs.

DA considera la transitòria de trenta anys pel tabac “un bon acord”

De l'acord sobre la lliure circulació de mercaderies que el Govern ha tancat amb la Unió Europea i que inclou la transitòria de trenta anys pel tabac, Vidal ha manifestat que com a país “ens hem de felicitat de la negociació que s'està portant”. En aquest sentit ha dit que si el sector ho accepta, ho entén i veu que és capaç de reconvertir-se, “nosaltres entenem que és un bon acord”. Sobre el preu mínim de venda ha insistit que no podia avançar res perquè es tracta d'una qüestió pendent.

Per últim, un altre dels punts rellevants de la reunió executiva d'aquest dimecres ha estat el nomenament dels coordinadors de les diverses taules de treball que s'encarregaran de definir les propostes del futur programa electoral de DA, que les comissions del partit han treballat per grans àrees i que ara caldrà concretar amb accions i projectes. A les actuals comissions permanents (institucional, econòmica, social i de joves) s'hi afegirà el treball de les noves taules en els àmbits de la sostenibilitat, emprenedoria, cultura i Unió Europea.