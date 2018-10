El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha confirmat que l’executiu treballa en l’elaboració d’un projecte de llei de crèdit extraordinari per poder pagar als comuns el que resta de les transferències del 2017 arran del fet que no s’acordés la congelació de les mateixes, i que l'aprovarà aquest mes de juliol.

El titular de Finances ha destacat que des de l’executiu ja s’havia manifestat que un cop el Consell General aprovés els informes corresponents al tancament de comptes del 2016 es tiraria endavant el pagament d’aquest import, i ha afegit que s'esperava que això es donés cap al mes d’abril. D’aquesta manera, i per poder donar resposta als comuns i “intentar respectar al màxim el calendari que es va donar” es tirarà endavant aquest crèdit extraordinari perquè el Consell General el pugui votar, de manera paral·lela al tancament dels comptes del 2016.

Pel que fa a l'import corresponent a la sentència per la prescripció a la Batllia de multes i altres tributs, i que la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, també ha destacat que esperen cobrar en breu, Cinca ha dit que “tenen la intenció” de fer el pagament aquest mes de juliol i que es farà amb les actuals dotacions pressupostàries a càrrec de partides que no s’executaran, ja que es tracta d'un import inferior al de les transferències. En aquest cas, per tant, no caldrà un crèdit extraordinari.