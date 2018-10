Fins les 21.30 hores del vespre d'aquest dimecres, la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany està oberta a la ciutadania amb motiu de la tercera campanya de donació de sang, que organitza la Creu Roja. Durant la primera jornada de dimarts es van efectuar un total de 86 donacions entre el matí i la tarda, nou de les quals van ser de donants de primera vegada. A la xifra cal sumar 24 oferiments, és a dir, persones que, per un o altre motiu, no van poder donar sang.

Tot i que aquesta de l'estiu és la campanya més fluixa, ja que coincideix amb període de vacances per a molta gent, el responsable de l'àrea social de la Creu Roja, Antoni Calvente, ha explicat a l'ANA que esperen superar les 200 donacions entre els dos dies. La majoria de donants tenen entre 30 i 40 anys de mitjana i que, per ara, a banda d'algun mareig lleu, no s'ha donat cap situació de gravetat.

Els tres requisits indispensables per poder donar sang són: està bé de salut, tenir més de 18 anys i pesar més de 50 quilos. Calvente ha recordat que a partir dels 70 anys ja no es pot donar sang, si bé s'han trobat amb algunes persones d'aquesta edat que no n'estaven al cas i han acudit a fer una donació.