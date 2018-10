Durant tres mesos, els alumnes del Club Foto de La Capsa a Ordino han seguit el procés d’elaboració del ferro amb visites a la Farga Rossell, des de l’extracció del mineral fins a la manipulació. El resultat és 'Terra de Ferro', una vintena de fotografies que s’exposen al nucli antic del poble d’Ordino des d'aquest dimecres.

Els alumnes han desenvolupat les diferents tècniques que han après durant els tallers. “Ha estat una experiència nova i enriquidora per als alumnes, que han hagut de treballar com un equip professional” ha explicat el professor i impulsor de la iniciativa, Jean Luc Herbert. Les fotografies, que estan signades com a Club Foto, volen presentar el treball com un col·lectiu per sobre de l’autoria.

El ferro a la parròquia d’Ordino és un actiu important, per això el departament de Turisme, de la mà de Cultura, van proposar el muntatge de l’exposició, alhora que suposa un atractiu turístic. La mostra de fotografies es podrà visitar pels carrers del nucli antic fins a mitjan setembre.

'Terra de Ferro' és la cinquena exposició a l'aire lliure que organitza el comú d'Ordino. Fins ara s'han exposat imatges antigues del poble en la mostra 'Ordino reviu' i dues col·leccions d'Instagram vinculades als concursos #osnow i #bikevstrail. L'any passat, el fotògraf resident alemany Lutz Meyer va fotografiar alguns racons de la parròquia.