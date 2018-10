La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, “confia” que al llarg d'aquest mes de juliol els crèdits corresponents a la part de transferències que el Govern deu als comuns així com la que deriva del compliment de la sentència del Tribunal Superior sobre la prescripció de multes i tributs, es puguin tramitar i aprovar al llarg d'aquest mes de juliol i, per tant, que es facin efectius. Per a la corporació de la capital sumen més de tres milions d'euros.

D'aquesta manera, Marsol ha destacat que des del Govern s'està preparant el crèdit sobre les transferències que ha de satisfer als comuns després que no s'acordés la seva congelació un any més i també li consta que “l'entraran de seguida” a tràmit parlamentari, per la qual cosa confia que al llarg d'aquest mes de juliol, tenint en compte que s'ha habilitat la celebració d'una sessió de Consell General, es pugui votar. La cònsol major ha destacat que té aquesta informació, ja que “tot sovint” s'interessen per aquest tema i demanen al Govern en quin punt es troba. Ha recordat que la parròquia ha de percebre en concepte de transferències dos milions als quals cal afegir 1,2 corresponents a les multes i tributs prescrits a la Batllia, una quantitat, ha remarcat que per a Andorra la Vella “és molt important”.