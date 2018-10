La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha descartat aquest dimecres la possibilitat que pugui ser la cap de llista de Demòcrates per Andorra (DA) a les pròximes eleccions generals. Marsol s'ha mostrat convençuda que el partit té un candidat preparat i “amb totes les capacitats que necessita DA” i que ben aviat se sabrà.

La cònsol major ha dit que té molta feina al comú, es va presentar al comú d'Andorra la Vella i que “penso que hi continuaré almenys aquest any i mig”, però també ha apuntat que la possibilitat li agradaria ja que “no renuncio a res”. “Potser algun dia en podem parlar, però penso que ara no és el meu moment”, ha assegurat.

Pel que fa a l'enquesta d'opinió política del CRES, en què els ciutadans situen Marsol com la cònsol major més ben valorada –ocupa la sisena posició entre les preferències dels andorrans i la quarta entre els no andorrans–, la mandatària s'ha mostrat contenta, ha dit que és un orgull, i que entén que el que valoren els enquestats és tota la feina de la corporació. A més, ha afegit que potser és normal ocupar aquesta posició tenint en compte que encapçala el comú de la parròquia amb més habitants i amb el pressupost més important, de manera que com a cònsol té més visibilitat.