Fa més de trenta anys que la Lola Barranco i l’Alejandra Pereyra es coneixen i comparteixen moments. Ambdues van començar al món de la pintura per la mateixa inquietud i per utilitzar l’art com a teràpia. “Tan la Lola com jo vam començar a pintar per instint, per plasmar els nostres sentiments” ha explicat Pereyra.

Aquest dijous les dues artistes han presentat una trentena de quadres al vestíbul de Bingo Star’s. Obres que, tot i que cap de les dos ha tingut formació artística, aconsegueixen plasmar una forta càrrega emocional ja que expliquen anècdotes, records o somnis viscuts per elles o pels seus familiars. Per a Pereyra “hi ha persones que escriuen la seva autobiografia i nosaltres pintem”.

És la segona vegada que les pintores mostren els seus quadres a l’edifici, que Bingo Star’s ha cedit gratuïtament per potenciar als artistes del Principat. L’exposició es podrà visitar de les 12 del migdia fins a les 3 de la matinada fins al 30 de juliol.