Les inscripcions per participar en la 35a Travessa de muntanya d'Encamp ja estan obertes i es podran formalitzar fins al pròxim 20 de juliol. Es tracta de la cursa de muntanya més antiga del país, que se celebrarà el pròxim 22 de juliol.

El període d’inscripcions estarà obert fins al pròxim 20 de juliol a les 20 hores a través del web www.eventselit.com o bé, si es vol fer presencialment, el dissabte 21 de juliol de les 17 a les 20 hores a la recepció del Complex Esportiu I Sociocultural d’Encamp, dia en què també es farà la recollida de dorsals.

El preu de la travessa d’Encamp és de 15 euros per als recorreguts llarg i mitjà i de 10 euros pel recorregut curt o familiar. Hi haurà un recàrrec de 5 euros per a les persones que facin la inscripció presencial el dissabte. A més, cal tenir una assegurança vàlida per a la competició o contractar-ne una de dia.

Pel que fa al traçat, de nivell tècnic, és puntuable per a la Copa d’Andorra de curses de muntanya. El recorregut llarg, amb 21 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.300 metres i negatiu de 1.900 metres, sortirà dels Cortals d’Encamp i passarà per Ensagents, el pic dels Pessons, l’estany de l’Illa, les Agols i finalitzarà a Encamp. El traçat mitjà, de 14 quilòmetres i un desnivell positiu i negatiu de 1.200 metres, sortirà d’Encamp per dirigir-se fins a les Agols i el Camí de les Pardines, per retornar al centre de la vila d’Encamp. El traçat curt, amb una distància de 4,5 quilòmetres i un desnivell positiu i negatiu de 350 metres, sortirà d’Encamp i recorrerà un traçat senzill pensat per a tota la família.

Viatge a Portugal per a la gent gran



D'altra banda, el comú d'Encamp també ha obert les inscripcions per al viatge a Portugal que s'ha organitzat per a la gent gran de la parròquia, que tindrà lloc del 10 al 16 de setembre. Els interessats han de passar pel departament de Socials abans del 17 d'agost.

El preu de la sortida és de 587,30 euros per persona per als residents a la parròquia d’Encamp i de 839 euros per als no residents. El viatge inclou visites a les ciutats de Porto, Coimbra, Lisboa, Tomar, Fàtima, Óbidos, Nazaré, Alcobaça i Batalha.