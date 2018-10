El cantant barceloní Macaco presentarà nous temes a la plaça de la Germandat el pròxim 31 de juliol. És el plat fort de la Festa Major de Sant Julià de Lòria, que se celebrarà del 27 al 31 de juliol i al qual se li suma el cantant Georgie Dann.

La nit del dilluns estarà dedicada al públic més jove. “Hem volgut buscar grups en la primera línia del panorama musical però amb un esperit crític que representi al jovent”, ha indicat el conseller de Cultura, Josep Roig, per això comptaran amb el grup feminista i empoderador Roba Estesa, Buhos, que compta amb milers de seguidors a les xarxes socials, i Itaca Band, amb un directe explosiu.

Una de les novetats d'enguany és el Mercat Vintage ambientat entre els anys 20 i 50, que se situarà entre la plaça de Sant Roc i el carrer Doctor Palau. Es podrà trobar un mercat d'artesania, un 'fotomaton' i una exposició de motos Harley Davidson. També hi haurà lloc per a la música, amb les formacions andorranes Old School i Swing Girls.

Tal com afirmen des del comú “hi ha molta gent que es programa les vacances en funció de la festa major laurediana”, per això han organitzat unes festes que s'adaptin a tothom. De fet, fer al públic infantil s'instal·larà un tobogan gegant, tot i que encara no s'ha decidit la ubicació. És una de les activitats que va tenir més èxit en la darrera edició i “una manera d'apropar les activitats de Naturlàndia a la cota 900” assenyala Roig, recordant que una de les propostes més conegudes del parc és el Tobotronc.

La corporació ha recordat l'èxit de l'any passat, en què l'afluència als concerts de la plaça de la Germandat va ser de 4.000 persones de mitjana, tot i que l'últim dia es van aplegar 8.500 persones per gaudir de l'actuació de Rosario. “No esperem superar les xifres, però sí mantenir-les” ha afirmat la cap de Cultura Elisenda Palomares. La festa major de la parròquia és un dels moments claus en l'àmbit econòmic. El comú lauredià ha destinat per a aquesta edició un pressupost de 180.000 euros. Per cada euro invertit, n'esperen un retorn de set, ja que beneficia els comerços de la zona de manera directa.

Punkers love the 80's queden fora del cartell

Fa una setmana el grup andorrà de versions Punkers love the 80's va iniciar una recollida de signatures en la que demanaven ser teloners de Georgie Dann. Des del departament de Cultura no tanquen les portes a la iniciativa, però reconèixen que “la proposta ha vingut amb molt poc marge de temps i nosaltres ja teníem tancades totes les actuacions”. Palomares ha afegit que “cada actuació té un públic i que potser la seva proposta no acabava d'encaixar”. De cara a l'any que ve, quan rebin una proposta més ferma, esperen comptar amb ells, de la mateixa manera que han comptat amb altres formacions andorranes per a l'edició d'enguany.