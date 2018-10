Enguany seran sis els projectes de cooperació internacional al desenvolupament que han estat aprovats pel ministeri d’Afers Exteriors. Dels vuit projectes presentats, el 75% complien els criteris específics demanats per la comissió tècnica avaluadora i són els que han rebut subvencions del ministeri.

L’assignació de subvencions atorgades per Afers Exteriors arriba fins als 168.000 euros i s’han assignat entre 15.000 i 40.000 als diversos projectes. De les entitats andorranes que complien els criteris específics, les dues que han rebut més subvencions són Muntanyencs per l’Himàlaia, que rebran 40.000 euros per construir un edifici d’estudi al Kailash Home, situat a Nepal; i Cooperand per Llatinoamèrica, amb el projecte Proconca a Bolívia.

La Fundació Ibo Àfrica, amb un projecte per millorar els drets fonamentals per una vida lliure de violència per les dones i nenes del districte d’Ibo a Moçambic, ha rebut 27.750 euros. Caritas Andorrana va presentar el projecte a Bolívia de 'Independencia Avanza' i ha estat dotat amb 25.658 euros, mentre que Infants del Món va proposar la promoció del bon tracte a nens i nenes de 3 anys a Ventanilla, Perú i han rebut una subvenció de 20.014 euros. Finalment, Aigua de Coco rebrà 15.292 euros per un projecte a Cambodja anomenat 'L’educació com a motor del desenvolupament'.

Els altres dos projectes que no complien el barem aplicat per l’equip tècnic del ministeri d’Afers Exteriors no han estat inclosos en les subvencions pel fet que un no complia els criteris establerts pel Pla rector de la cooperació al desenvolupament, i l’altre no va poder aportar la informació complementària sol·licitada.

Després de conèixer l’assignació de les subvencions, cadascun dels projectes haurà de presentar al Govern una declaració d’inici de projecte, al cap de sis mesos un informe parcial de seguiment i un informe final quan hagi passat un any i el projecte estigui finalitzat.