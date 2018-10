Jordi Cinca ha assegurat, en referència a l'afer BPA, que l'objectiu ara és “evitar que es repeteixi un cas com aquest”. El ministre de Finances, ha participat en una jornada informativa a Madrid, organitzada pel Govern i per Andorran Banking. En el torn de preguntes, ha respost a diverses qüestions sobre BPA i la seva filial espanyola, el Banco de Madrid, i ha assegurat que van actuar amb molta celeritat i van aconseguir conservar la gran majoria dels dipòsits.

Després de reconèixer la gran repercussió internacional que va tenir l'assumpte, ha explicat que no es pot negar el que va passar, però que el país ho va saber gestionar. Ha afegit que s'ha de deixar que el poder judicial s'ocupi de resoldre els molts processos judicials que hi ha oberts. D'altra banda, ha explicat que el país vol iniciar en només dos mesos, al setembre, l'intercanvi automàtic d'informació fiscal amb Espanya, que ara es realitza únicament sota demanda, i ha recordat que l'objectiu és que l'intercanvi automàtic de dades sigui efectiu ja el primer any amb 41 països, que serien tots els de la Unió Europea i altres tretze de l'OCDE. La xifra aniria augmentant de mica en mica i superaria els 80 països en 2020.

Fins al moment, només existeix l'intercanvi d'informació fiscal amb altres països sota demanda, de manera que es tracta d'un avenç considerable, que s'uneix a altres aconseguits en els últims anys, com els acords de doble imposició fiscal o les diferents mesures assolides per prevenir el blanqueig de diners, ha recordat. Tot això, ha explicat Cinca, amb l'objectiu d'adaptar la normativa fiscal i bancària a la dels països de l'entorn, especialment els de la UE, amb la finalitat que Andorra sigui percebuda com una destinació fiable i transparent per a les inversions estrangeres, el que en la pràctica és una obertura econòmica en tota regla.

En el primer acte informatiu d'aquestes característiques, l'objectiu de l'Executiu és presentar tots els canvis legislatius i de tota mena empresos en el sector financer i econòmic en els últims set anys per homologar la normativa del país a la del seu entorn i “ser més competitius en un món globalitzat”. Segons ha explicat el ministre, l'economia andorrana estava “molt concentrada” i les lleis eren proteccionistes, el que significa que no es donaven facilitats a empreses d'altres països per instal·lar-s'hi, de manera que es va iniciar d'una obertura generalitzada, articulada a través de profunds canvis normatius. L'objectiu era que totes aquestes normes fiscals, bancàries, supervisores i monetàries, estiguessin homologades amb els països de l'entorn, tot i que adaptades a la realitat i la mida del país, i poguessin ser “avaluades” per la comunitat internacional.

Segons ha assegurat Cinca, “seria fàcil” vincular aquests canvis al Govern actual, però “tots ells van tenir un suport parlamentari majoritari”. Es tracta de canvis “estructurals, que definiran un nou país”, de manera que el missatge de compromís que llancen va més enllà de les properes eleccions, previstes en principi per a la primavera de 2019, ha afegit. El títol de la jornada ha estat 'El sector finançer andorrà a Europa'.