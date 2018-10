Merkaat, el primer assessor en inversions digital d’Andorra de Crèdit Andorrà, ja està disponible per aplicació mòbil (App) i Webapp. Aquest innovador servei, accessible fins ara des de la banca 'online' e-Crèdit, permet actualment als usuaris accedir-hi a través de la seva nova versió per a mòbil, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. L’aplicació Merkaat està disponible per Apple y per Android i es pot descarregar a través de l’App Store o Google Play, respectivament.

El gran avantatge de la nova versió és que permet als usuaris obrir directament un compte Merkaat a Crèdit Andorrà per rebre assessorament en inversions digital fent-se client a través de l’aplicació, sense haver de passar per una oficina de Crèdit Andorrà. La contractació del servei es fa còmodament de forma digital, amb el suport d’un gestor online que, a través de videoconferència, ajuda el client en el procés sense necessitat de desplaçar-se. La signatura dels contractes també es fa online de manera segura.

Merkaat és un servei digital que permet als clients una gestió integral de les seves inversions: ofereix una cartera de fons d’inversió boutique totalment personalitzable i sota una perspectiva d’arquitectura oberta, d’acord amb el perfil de l’inversor, les seves preferències i els seus objectius. El client pot executar immediatament les ordres de compra i venda de fons d’inversió que desitgi amb l’ajuda de les recomanacions dels nostres experts.

Aquest servei ofereix un assessorament digital híbrid. D’una banda, incorpora els beneficis i l’eficiència dels serveis automatitzats de l’era digital; de l’altra, disposa d’un equip d’experts per ajudar el client a prendre decisions relacionades amb les seves inversions amb informació qualitativa i argumentació tècnica sobre les recomanacions de compra i venda.

Amb aquest servei Crèdit Andorrà adapta la seva oferta als nous perfils de clients digitals i als nous hàbits de consum en el sector de la banca privada, amb un servei únic basat en l’assessorament d’una cartera d’inversió totalment flexible i ajustada als perfils de risc de cada inversor.

L’evolució d’aquest servei s’emmarca en el procés de transformació digital de Crèdit Andorrà per innovar en canals i millorar el servei al client.