El cicle ONCA Bàsic (que consisteix en actuacions de petit format que se celebren en espais emblemàtics del país) continua els propers dies amb dues noves propostes que s’emmarquen en els actes de les Nits d’estiu als museus i l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Seran l'actuació del quartet Krommer i Rythmic Trio.

D'una banda, el quartet Krommer, format per la flautista Patrícia de No, el violinista Alexandre Arajol, el viola Josep Bracero i la violoncel·lista Sylvie Reverdy, interpretarà el programa 'Viena i l’òpera de butxaca', el dissabte 7 de juliol, a les 21 hores, al Museu Casa Rull de Sispony, amb motiu de les Nits d’estiu als museus. El diumenge 8 de juliol, a les 12 hores, la formació tornarà a presentar el mateix programa a l’església de Sant Antoni de la Grella de la Massana, amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural (cal recordar que aquesta última actuació estava inicialment prevista a l’antic edifici de Ràdio Andorra). El programa inclou obres de gran exigència per a la flauta, com el quartet en fa major op. 89 de Krommer, i arranjaments instrumentals d’algunes de les àries més conegudes de les òperes de Mozart.

Per una altra banda, Rythmic Trio, agrupació formada pel flautista Jordi Gendra, el saxofonista Efrem Roca i el guitarrista David Sanz, interpretarà el programa 'A ritme de trio', el divendres 13 de juliol, a les 21 hores, al Museu Nacional de l’Automòbil, també amb motiu de les Nits d’estiu als museus. El dimarts 17 de juliol, a les 20 hores, repetirà el programa a l’església de Sant Bartomeu de Soldeu, amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. El programa s’estructura com una conversa 'crossover' on la música clàssica i la moderna es fusionen gràcies a un repertori inspirat en el tango, la samba, la bossa nova i algunes danses llatines com el bolero i la guaracha.

Tal com s’ha comentat, les actuacions del dia 7 i del dia 13 de juliol, s’emmarquen dins les Nits d’estiu als museus i per assistir-hi cal fer reserva prèvia al telèfon 839 760. En canvi, les actuacions del dia 8 i del dia 17 de juliol, formen part dels actes de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural i per assistir-hi cal fer reserva prèvia al telèfon 844 141.