La policia va detenir diumenge a la matinada un turista de 66 anys per haver marxat d’un hotel de la capital on havia estat allotjat sense haver satisfet la factura, per un import de més de 700 euros. La policia havia rebut la denúncia de l’establiment hoteler el dissabte. D’aquesta manera, la direcció va requerir els agents per informar que el client havia marxat sense pagar la factura. L’home va ser controlat mentre caminava per la via pública a Andorra la Vella.

Aquesta és una de les dotze detencions que ha fet la policia al llarg de la setmana passada i entre els quals també cal afegir la d’un home no resident de 22 anys, com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l'àmbit domèstic i resistència greu als agents. La policia va ser requerida per una desavinença de parella en un domicili particular d'Escaldes-Engordany el dissabte i durant la intervenció l’home es va resistir a ser detingut.

També va ser detingut, a la frontera amb França, un no resident de 21 anys per possessió de dues pastilles d’èxtasi i 1,9 grams de marihuana, mentre accedia al Principat en un turisme particular.

D’altra banda, fins a nou persones van ser detingudes per donar positiu als controls d’alcoholèmia. Entre aquestes cal destacar la d’un home resident de 43 anys que va ser detingut el dilluns passat amb una taxa de 2,07 grams d’alcohol per litre de sang després d’haver patit un accident amb danys materials. També per sobre dels 2 g/l (concretament 2,03) es va situar el resultat que va donar un home resident de 54 anys que va ser detingut diumenge després d’haver patit un accident amb danys materials. Un altre resident de 24 anys va donar 2,02, també diumenge, després d’un accident amb danys.