Estudiants universitaris o de formació professional tenen ocasió de complementar els estudis amb una experiència laboral a Andorra Telecom. Un total de setze joves treballaran aquest estiu a l’operadora de telecomunicacions durant els mesos de juliol i agost. Els estudiants han estat seleccionats d’acord amb la formació que cursen i assumiran tasques en àrees directament relacionades amb el seu currículum acadèmic com poden ser Canals Digitals, Aplicacions, Compres, Analítica de Negoci, Seguretat, Innovació, Gestió d’Edificis o Operacions.

Tretze dels estudiants s’han incorporat aquest mateix dilluns a la seva tasca. La política de contractació d’eventuals a l’estiu es valorada de manera molt positiva pel departament de Persones i Cultura de la companyia. “És una oportunitat per donar a conèixer les possibilitats laborals que Andorra Telecom ofereix, i que van moltes més enllà del camp estrictament tècnic, oferir-los una experiència professional complementària amb els seus estudis i, alhora, ens permet detectar talent en vistes a incorporar-lo en un futur”, ha apuntat el director de l’àrea, Chistian Fernàndez.

L’Álvaro Ortega és un dels eventuals més veterans. Cursarà l’any vinent quart d’enginyeria informàtica i és també el quart estiu que treballa a Andorra Telecom. Destaca que a l’operadora de telecomunicacions ha tingut ocasió d’aprendre moltes coses que formen part o formaran part del programa acadèmic de la universitat i, a més, des d’una perspectiva molt pràctica. També se sent gratificat quan en tornar els anys següents s’adona, que alguna tasca desenvolupada en el passat, es continua aprofitant internament. L’Álvaro té clar que Andorra Telecom seria un destí professional molt interessant. Té intenció de tornar a Andorra un cop acabi els estudis i la companyia de telecomunicacions “és una de les que s’adapten millor al meu perfil professional”.

Un cas diferent és el de la Judith Fusté. Acaba de finalitzar enginyeria mecànica aeronàutica i ara començarà el màster. L’estiu passat va ser el primer que treballava a Andorra Telecom. “Tenia interès en conèixer el món de les telecomunicacions per encaminar-me en vistes al màster. Em van ajudar en tot. Vaig aprendre moltíssim”, destaca. “Si no, no hagués tornat”, afegeix la Judith que s’incorporarà a l’àrea de Media i Continguts. Tot i que el focus dels seus estudis no és estrictament el de les telecomunicacions, si que destaca que l’experiència a Andorra Telecom “ha estat un molt bon complement per a la meva formació”.