Crèdit Andorrà incorpora aquest dilluns, 2 de juliol, els joves que comencen les estades d’estiu a l’entitat. Aquesta iniciativa de caràcter formatiu, impulsada des de l’any 1978, compta aquest any amb un total de 32 joves que estan cursant estudis superiors (grau universitari o màster). Aquesta experiència dona l’oportunitat de treballar a diferents oficines i departaments de l’entitat financera.

Aquest programa, tal com informen des de l'entitat, acull cada estiu estudiants de diferents disciplines amb l’objectiu de donar-los “l’opció de poder desenvolupar els seus coneixements i d’adquirir experiència, fonamental a l’hora d’incorporar-se definitivament al mercat laboral”. D'aquesta manera, l'objectiu és “fomentar la formació i establir vincles entre el món professional i l’universitari, com a via per promoure el progrés personal dels joves i el desenvolupament social i econòmic col·lectiu”. Des dels inicis, han estat més de 1.000 les places que l'entitat ha ofert en el marc d’aquesta iniciativa.