El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha inaugurat aquest dilluns el primer seminari de gastronomia andorrana demanant una associació de restauradors forta, una cosa que considera “fonamental”, tot i destacar la feina que es fa des de la Unió Hotelera. Camp, ha subratllat que tots els agents implicats han de convergir en la necessitat de definir una estratègia d’àmbit nacional que permeti articular un discurs coherent i unificat entorn a l’oferta gastronòmica d’Andorra. “Ja sabem que costa molt trobar organisme que aglutinin el sector privat. Avui, però, això és impensable perquè cal comptar amb interlocutors forts”.

En aquest sentit, el ministre ha posat de relleu la necessitat de sensibilitzar, al voltant d’aquest projecte, el major nombre possible d’actors del sector de la gastronomia. El seminari és un projecte que té per objectiu fer de la gastronomia del Principat un complement important de l’oferta turística. El projecte s’ha desenvolupat amb la participació de nombrosos sectors concernits: el Govern a través de tres ministeris (Turisme; Educació i Ensenyament Superior; i Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat), Andorra Turisme, la Unió Hotelera d’Andorra, el Centre de Recerca Sociològica de l'Institut d'Estudis Andorrans, així com cuiners i professionals de l’hostaleria i la restauració. L’acte d’inauguració també ha comptat amb la presència del minitre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover.

Segons ha ressaltat en la seva al·locució Francesc Camp, la gastronomia andorrana ha de ser un complement que aporti valor afegit a l'experiència dels turistes que visitin el país i que esdevingui un factor més de motivació del viatge. Així mateix, el ministre ha destacat que aquest seminari també ha de permetre identificar accions i iniciatives que contribueixin a posicionar Andorra com una destinació atractiva, també per a les propostes gastronòmiques i culinàries autòctones que es puguin oferir. El ministre també ha valorat molt positivament la iniciativa d'un espai gurmet amb xefs de renom que sumen fins a tres estrelles Michelin. L'espai gastronòmic, de 700 metres quadrats, se situarà als baixos de l'edifici 'El Diamant' a l'avinguda Meritxell.

Durant la sessió de matí del seminari, s'han presentat les propostes d'utilització del corpus del patrimoni culinari andorrà en el sector de l'alimentació a Andorra, s'ha debatut sobre el producte, la gastronomia i el turisme com a eines per a un desenvolupament territorial, i com posar en valor el patrimoni gastronòmic i transmetre'l a les generacions futures. L'objectiu és que la trobada tingui continuïtat.