Per sisè any consecutiu, coincidint amb el primer cap de setmana de juliol, s'ha estrenat un nou espectacle que la companyia canadenca Cirque du Soleil ha dissenyat exclusivament per a Andorra. Es tracta de 'Diva', un nou concepte que deixa enrere la proposta 'Scalada' per oferir una actuació més centrada en la música en directe, a través dels temes més emblemàtics de grans artistes dels últims cinquanta anys. Així, les cantants Marie-Christine Depestre i Coral Egan s'han encarregat de fer el seu particular homenatge a dives com Edith Piaf, Tina Turner, Aretha Franklin, Alicia Keys, Rihanna, Lady Gaga, Celine Dion, Adele i fins a catorze temes que han estat el fil conductor dels diferents números acrobàtics, entre els quals també s'hi han pogut veure una moto, foc, i fins i tot aigua.

El gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha assegurat que després de sis anys ocupant l'aparcament del Parc Central, aquesta edició o com a molt la de l'any vinent serà la darrera en aquesta ubicació. Tenint en compte que el projecte per construir un recinte multifuncional encara no ha tirat endavant per dificultats pressupostàries, Budzaku ha indicat que “estem mirant alternatives, sobretot a través del comú d'Andorra la Vella”, tot i que no es limiten només a aquesta parròquia. Pel que fa al recinte multifuncional, el responsable d'Andorra Turisme ha dit que no s'ha descartat, però atès que s'acosten eleccions, “caldrà veure si el nou Govern hi apostarà”.

Les directores artístiques, Lydia Bouchard i Sonya St-Martin, han explicat que cap dels 26 artistes que participen en l'espectacle –entre ballarins, acròbates, cantants i músics– havia treballat en cap dels espectacles que s'han fet a Andorra, per oferir un muntatge totalment renovat que s'ha preparat durant nou mesos a Montreal i durant els últims deu dies al Principat. A més, han assegurat que tot i que el calendari d'actuacions és força exigent, els professionals de la companyia se senten atrets per Andorra, sobretot pels paisatges.

Betim Budzaku ha explicat que la primera representació ha fet el ple –unes 5.000 persones– i que l'objectiu és arribar gairebé al 100% d'ocupació al llarg de les 22 representacions, és a dir, que vegin l'espectacle 110.000 persones. De fet, Budzaku ha assegurat que el ritme de venda d'entrades és bo, similar a l'any passat, i que només queden places per algunes de les sessions d'entre setmana.

L'espectacle d'enguany té una durada d'uns 70 minuts, i la distribució de l'escenari ha canviat respecte l'any passat, de manera que el públic amb entrada lliure que veu l'espectacle dempeus està als laterals, i és la graderia la que té l'escenari en posició frontal. Budzaku ha indicat que enguany no s'ha pogut situar l'escenari al mig pel tipus de muntatge, però no creu que això afecti la visibilitat del públic.