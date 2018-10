Els Bombers han hagut de realitzar un rescat, aquest dissabte a la tarda, a la zona de Camp de Claror, a Sant Julià de Lòria. A les 18.37 hores han rebut l'avís d'un ultralleuger monoplaça que s'ha estavellat per causes que es desconeixen. El pilot, un home de 59 anys i de nacionalitat francesa, ha resultat ferit i ha estat traslladat conscientment amb helicòpter a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Segons ha informat a l'ANA el cap de guàrdia del centre sanitari, l'home pateix una fractura vertebral que el podria deixar tetraplègic, tot i que no es tem per la seva vida. El ferit quedarà ingressat a l'hospital, on els metges li estan fent proves per avaluar l'abast de la lesió.

Des del cos de Bombers han explicat que aquest no ha estat un rescat fàcil, ja que l'ultralleuger s'ha estavellat en una zona boscosa i de difícil accés pels equips d'emergències. Fins al lloc també s'hi han desplaçat efectius del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) i sanitaris.