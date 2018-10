El Pas de la Casa celebra, aquest cap de setmana, la Braderie 2018, que enguany coincideix amb la Festa Major del poble. El gran mercat de les oportunitats, que arriba a la setena edició, aplega nombrós públic, majoritàriament provinent de França, a la recerca de les millors ofertes. I és que els descomptes poden superar el 50%. Mentre que alguns ja ho coneixen d'anys anteriors, d'altres hi han acudit per primera vegada.

Entre aquest dissabte a la tarda i aquest diumenge és quan els comerciants esperen la major afluència de públic. Tot i el bon temps que està fent, segons ha explicat en declaracions a l'ANA el president de l'Associació de Comerciants del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrié, l'arribada de visitants s'ha vist perjudicada aquest divendres per una manifestació a territori francès, i aquest dissabte al matí per una cursa ciclista que ha mantingut tallada durant unes quantes hores la carretera de Foix-Tarascon.

Per tal d'animar les compres i que tothom en pugui gaudir, com a novetat, els més petits poden gaudir d'inflables. També es pot escoltar una banda de tribut als Beatles i, fins i tot, els que passegin durant una estona, es poden creuar amb la família Sidral, que conversen amb humor amb els visitants. A més, els amants del futbol han pogut gaudir del partit del mundial de futbol entre les seleccions de França i Argentina amb una pantalla gegant al carrer. Per últim, una emissora de ràdio francesa, s'encarrega de publicitar el Pas de la Casa durant tot el dia als entorns proper com Toulouse, Perpinyà o La Cerdanya. “L'important és que es parli del Pas”, ha assegurat Carrié, perquè la gent decideixi acostar-hi i conèixer el que hi ha.

Veient la bona acollida de la Braderie, el president de l'Associació de Comerciants del Pas de la Casa ha avançat que es plantegen una edició d'hivern de cara al 2019, però no pas en forma de mercat. Es tractaria d'un festival de música llatina, amb DJ's de rellevància i que pogués aplegar públic divers; famílies senceres, fins i tot. Jean-Jacques Carrié ha dit que es traslladarà la proposta als comerciants del Pas de la Casa i que també dependrà de les ajudes que puguin rebre per part del Comú d'Encamp i d'Andorra Turisme, que col·laboren amb la Braderie.

Pressió de comerciants i veïns per tirar endavant el Pas de la Casa

Coincidint amb el gran mercat de les oportunitats, el president de l'Associació de Comerciants del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrié, ha confessat que juntament amb l'associació de veïns volen pressionar Saetde, Comú d'Encamp i Govern perquè arribin a un acord per solucionar els problemes del poble i tirar-lo endavant. Carrié creu que si les tres parts aconsegueixen posar-se d'acord, “en dos o tres anys podem canviar totalment la fisonomia del Pas de la Casa”. El president dels comerciants s'ha mostrat content amb la recent implantació de la xarxa Wi-Fi, que era una demanda de feia temps, i ha dit que estan a l'espera de reunir-se, la setmana vinent, amb el cònsol d'Encamp, que els hi ha de presentar la reforma prevista des del comú. “Tot això és bo per nosaltres”, ha conclòs.