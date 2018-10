El Cirque du Soleil ja ho té tot a punt per a l'estrena, aquest dissabte a la nit, de 'Diva', un nou espectacle que deixa enrere la fórmula 'Scalada', que durant cinc anys vinculava la proposta de la companyia canadenca amb aspectes relacionats amb Andorra. Així, aquest any es dona pas a un nou format, on la música és la principal protagonista. Aquest divendres a la nit s'ha fet el darrer assaig general, amb una funció a la que han pogut assistir veïns i comerciants de la zona, a més d'altres convidats.

En total, entre aquest dissabte i fins al 29 de juliol s'oferiran 22 representacions, que tindran lloc de dimarts a dissabte i l'últim diumenge de juliol. Un altre dels canvis respecte de l'any passat és que s'ha canviat la ubicació de l'escenari i, s'ha aconseguit més aforament per a les persones que veuen l'espectacle de peu, es passa de les 2.580 persones del 2017 a les 3.000. En contrapartida, les persones que estaran a peu dret baixen de 2.420 a les 2.000. També hi ha novetats amb el preu, ja que les entrades costen 20 euros si la representació cau entre setmana, i 23 si es fa el cap de setmana. En aquest darrer cas, ja no queden entrades disponibles. L'objectiu és arribar a la xifra de 107.000 persones que van gaudir de l'espectacle del Cirque du Soleil l'any passat.

L'espectacle d'aquest any del Cirque du Soleil està marcat per la música. Dalt l'escenari hi ha dues cantants i un bateria que ofereixen la música en directe. 'Diva' arrenca amb 'La vie en rose' d'Edith Piaf, i de fet, el rosa és el color dominant a tot l'espectacle. El ball i les acrobàcies es van alternant en un espectacle que fins i tot inclou un número amb malabars amb foc. En un altre dels moments de l'actuació, els ballarins surten a buscar persones d'entre el públic, a les que conviden a l'escenari a ballar. 'Diamonds', de Rihanna posa el colofó a l'espectacle en el qual no falta, com a contraposició al fosc, l'aigua.