La proposta 'Diàlegs pedagògics' del duo Dolce corda, integrat per Alexandre Arajol i Jordi Albelda, ha arribat aquest divendres a la tarda l'església de Sant Pere del Serrat. Tal com ha explicat Arajol el títol escollit pel recital ve motivat pel fet que el concert està protagonitzat “per dos violins que dialoguen a través de la música” i perquè el repertori escollit està escrit per pedagogs del violí, per gent que ensenyava el violí, i que, per tant està adaptat als alumnes. El músic ha manifestat que es tracta de composicions “molt interessants” però poc conegudes i han cregut que “mereixien ser presentades”.

D'aquesta manera, el públic ha pogut descobrir peces que no se solen programar a les sales de concert tot i que sí que es toquen a les aules i, al mateix temps, ha pogut conèixer la riquesa patrimonial del país, en aquest cas la petita església de Sant Pere del Serrat, que conserva al seu interior un retaule datat entre 1590 i 1610, dedicat a la vida de sant Pere.

Els assistents al concert han pogut gaudir de peces de Jacques Féréol, Jean-Marie Leclair, Giovanni Battista Viotti, Charles-Auguste de Bériot, Louis Spohr, Béla Bartók i Luciano Berio, de la mateixa manera que ho van poder fer els que van assistir al concert que el duo va oferir el passat diumenge 24 de juny a Sant Joan de Caselles. Encara queda una altra oportunitat de gaudir d'aquest concert, que s'integra en el cicle ONCA Bàsic, serà el diumenge 9 de setembre al santuari vell de Meritxell.