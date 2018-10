L'Auditori Claror ha acollit aquest divendres l'acte de graduació de la trentena promoció de la Universitat d'Andorra (UdA). Els seixanta alumnes que han acabat els seus estudis d'informàtica, infermeria, ciències de l'educació, administració d'empreses, i el diploma professional avançat, especialitat d'Administració i finances han recollit les corresponents orles.

Per la majoria d'ells comença ara el procés de trobar feina. Alguns, però, ampliaran els seus estudis. Tots han coincidint en assenyalar que és un dia molt important en les seves vides. L'acte ha comptat amb la presència de familiars, amics i professors. Una de les novetats d'aquest curs ha estat la dels delegats de classe, una figura que ha facilitat la comunicació entre els alumnes, els docents i l'administració. Un d'aquests delegats. Èric Jordi Da Silveira ha explicat que “la graduació és un dia especial, molt emotiu, i des de la nit abans ja hi penses”.

El rector de l'UdA, Miquel Nicolau ha fet un balanç molt positiu del curs tot recordant que ja s'han obert les preinscripcions per al proper on la gran novetat serà el Màster en dret que té com a objectiu principal permetre ampliar els coneixements i complementar les com­petències i habilitats adquirides amb un bàtxelor en dret per tal d’assolir un doble objectiu: especialitzar-se per a l’exercici de diverses professions o continuar estudis de doctorat. El màster va dirigit a estudiants amb formació prèvia en dret que volen aprofundir en el coneixement d’aquesta àrea.