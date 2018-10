Grup Pyrénées i Perfumeria Júlia han convingut un acord de col·laboració en els mercats en els quals tenen interessos comuns. Aquest acord es focalitza, principalment, en l’àrea de compres, en la gestió de les marques de perfumeria i cosmètica, així com en el desenvolupament de nous conceptes i espais comercials, amb l’objectiu de millorar la qualitat i el servei que ofereixen als seus clients.

Perfumeria Júlia, fundada l'any 1939 per la senyora Júlia Bonet, és avui líder en el sector de la perfumeria i cosmètica a Andorra i un referent al mercat espanyol. El director general de Perfumeria Júlia, Jaume Vivó, ha explicat que “actualment comptem amb 70 establiments en els mercats on estem presents, amb més de 500 col·laboradors i un ampli portafoli de marques selectives”. L'empresa destaca per ser pionera en acostar les marques d’alta gamma al públic, a través de les que distribueix en exclusivitat, i d’una excel·lent atenció al client. També desenvolupa amb èxit la seva marca pròpia de productes cosmètics amb l’objectiu de créixer mantenint els valors de sempre.

Pyrénées Andorra és el grup capdavanter en comerç al detall del Principat d'Andorra. Amb més de 80 anys d'història, s'ha consolidat en els sectors en els quals opera, donant ocupació a 1.200 persones (el 3% del mercat laboral). “Som presents en la indústria minorista amb els emblemàtics grans magatzems a Andorra la Vella i el Pas de la Casa, així, com en la gran superfície Andorra 2000”, destaca el director general del Grup Pyrénées, Ramon Oliva. L’empresa distribueix, en exclusiva, les marques d'automoció Mercedes Benz, BMW, Land Rover, Jaguar, Mini, Citroën, Smart i Suzuki, així com diverses firmes de vehicles industrials. També opera en el sector de la restauració amb cinc McDonald's i altres tres restaurants, i en el sector majorista per a productes de luxe i electrònica.