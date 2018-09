Finalment la meteorologia ha respectat la recuperació de la cremada de falles a la parròquia d'Ordino, després que fa unes dècades es donés per perduda la tradició. Puntualment a les 22.30 hores, un grup de fallaires de la parròquia han posat punt i final a anys sense foc, amb una encesa de les falles a la plaça Major, mentre sonaven les gralles dels Castellers d'Andorra. L'activitat s'ha fet, a diferència de la resta de punts del país que també han recuperat les falles, coincidint amb la revetlla de Sant Pere i no amb Sant Joan, ja que a Ordino aquesta primera té més tradició entre la seva població. I de fet, el nombrós públic que ha acompanyat tot l'espectacle així ho ha corroborat.

El grup de fallaires, una quinzena (dels quals només quatre havia rodat abans falles), i després de fer la primera cremada, han desfilat fins la plaça del Prat del Call. Allà, han fet una segona cremada sota un públic encuriosit, alguns emocionats ja que feia anys que no veien aquesta tradició, declarada patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco, a la seva parròquia. Un cop arribats al Prat del Call, s'ha fet una segona cremada i posteriorment ha agafat el relleu del protagonisme l'Esbart Valls del Nord, que ha volgut recuperar el ball de les bruixes del seu espectacle 'Aparences' per afegir un misticisme a tota la festa. Amb la seva actuació, feta per un grup de joves ballarines que han ballat al voltant de la foguera, han contribuït a donar un toc singular a tot l'esdeveniment.

Finalment, i per tancar aquesta nit màgica, Isidre Baró, padrí de Sornàs de 85 anys, ha cremat la darrera falla, en aquest cas autèntica d'escorça de bedoll. El mateix Baró va demanar participar a la festa: volia rememorar la seva infantesa a la parròquia, on ja feia rodar falles. En acabar, el mateix Baró s'ha mostrat commogut per haver pogut reviure les sensacions fer rodar la falla, tot i reconèixer que els temps “han canviat” i ara tot té un caire més “folklòric”. Baró ha assegurat que la recuperació de la tradició fallaire ha estat “excel·lent” i ha defensat les iniciatives que treballen per recuperar les antigues tradicions, les quals són “el fonament de la veritable Andorra”.

Baró ha agraït a Albert Roig que fos l'instigador que les falles hagin tornat a Ordino. El propi Roig, però, ha volgut recordar que han estat un grup de persones les que ho han fet possible, amb la complicitat del comú ordinenc i també amb l'ajuda del col·lectiu fallaire del país, el qual ha volgut ser present aquest dijous a la nit. Roig ha definit la cremada com un èxit, fet que permet poder “aventurar-se a dir que estem a punt de consolidar un col·lectiu fallaire a Ordino”, que l'any vinent “repetirà i millorarà la cremada”, ha garantit.

A més de les falles, Ordino ha celebrat la revetlla de Sant Pere amb una costellada popular, una rifa i un ball popular, el qual ha tancat els actes d'aquest dijous a la nit.