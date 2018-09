És difícil no trobar a un nen o nena a Andorra que no s'hagi apuntat mai als Esports d'estiu, ja que és alternativa per fer exercici, conèixer gent nova i descobrir el país. Trenta anys després de la seva creació, el comú d'Escaldes-Engordany ret homenatge a totes aquelles persones que d'alguna manera hi han participat al llarg del temps, amb una exposició al carrer dels Veedors que s'ha inaugurat aquest dijous.

La iniciativa va sorgir l'any 1987 de la mà del conseller d'Esports Robert Font, per fer front al problema social de la parròquia amb la infància, ja que no totes les famílies podien pagar unes colònies als seus fills. Tal com ha recordat la cònsol major Trini Marín durant l'acte, “els Esports d'estiu estan vinculats als canvis socials de la nostra societat, sobretot a la incorporació de la dona al món laboral” i suposaven una alternativa per a les mares i els pares a l'hora de trobar un equilibri entre la vida laboral i familiar.

Al llarg dels trenta anys han comptat amb 700 monitors, com Salvador Joviera, un dels primers en participar-hi. La seva experiència el va ajudar a escollir la seva carrera. “És una manera d'involucrar a la gent del país i, a la vegada, provar si t'agrada el món de l'educació”, comenta Joviera, que també explica com nens que ell va tenir després han volgut ser monitors. Joves com Clàudia Montfort, que “veia com els monitors s'ho passaven bé i jo tenia clar que quan fos gran també havia de viure aquesta experiència”.

Després de trenta anys, els Esports d'estiu continuen renovant-se any rere any combinant les activitats esportives. El conseller d'Esports de la parròquia escaldenca Jordi Vilanova va ser un dels primers nens que va participar-hi. Els Esports d'estiu també han crescut en les darreres tres dècades. El 1987 el comú ofertava 250 places, mentre que enguany poden inscriure's 3.262 infants en deu torns entre el 2 de juliol i el 7 de setembre. “Estem en una xifra rècord”, comenta el conseller d'Esports de la parròquia Jordi Vilanova, que va ser un dels primers nens a gaudir de les activitats d'estiu.