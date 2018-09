Els treballs per fer la separativa de les aigües a Santa Coloma continuaran a l’avinguda d’Enclar i un tram de la de Santa Coloma, concretament des del punt que està ara mateix en obres i fins a la confluència amb el carrer Gil Torres. El comú d’Andorra la Vella ha acordat la convocatòria del concurs per adjudicar les obres que han de tenir una durada de dotze mesos. El cost estimat dels treballs és d'1,7 milions.

Tal com ha comentat la cònsol major, Conxita Marsol, les obres que s’han dut a terme a Santa Coloma per fer la separativa d’aigües i solventar, d’aquesta manera, el problema d’inundabilitat ascendeix ja a tres milions d’euros, ja que a una partida inicial de 300.000 cal afegir 1,2 milions del tram que està ara mateix en construcció i que s'acabarà el 23 de juliol i l’1,7 que es calcula que costarà aquest darrer. A més, s’aprofita per fer l’embelliment d’aquest carrer, seguint el que ja s’està fent, és a dir, una rambla amb carril bici, zones verdes i voreres més amples. A la zona on no hi hagi amplada suficient, s’embelliran les voravies. Per finançar aquests treballs s’ha aprovat una ordinació de despesa plurianual que contempla 350.000 euros per a aquest any 2018 i 1.350.000 euros per al següent. Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat.

Aparcament al carrer Valira



També pel que fa a les obres públiques, s’ha aprovat convocar un concurs públic nacional, per la via d’urgència, per a l’habilitació d’un nou aparcament al carrer Valira en una parcel·la que el comú ha llogat. Marsol ha destacat que es proposa aquesta modalitat de convocatòria d’urgència ja que el mes d’agost és vacances a la construcció i el que es vol és que aquest aparcament pugui estar finalitzat per a la Fira d’Andorra la Vella. Cal recordar que tindrà una capacitat per a 200 places i que els treballs poden estar enllestits en vuit setmanes. Pel que fa a l’aparcament a l’avinguda Riberaygua, Marsol ha destacat que es negocia encara amb la propietat però s’ha mostrat optimista amb el fet que es pugui arribat “aviat” a un acord. Ha destacat que un cop es tanqui aquesta negociació el comú donarà per tancat la possible habilitació d’aparcaments i que, llavors, el següent pas serà “consolidar-los”.

Reglament de terrasses a Meritxell



A l’últim, la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous ha servit per aprovar el reglament de terrasses de l’avinguda Meritxell, que ha de servir perquè aquestes instal·lacions presentin una imatge unificada. Tal com ha comentat Marsol, s’ha consensuat amb el sector que els para-sols siguin negres amb lletres daurades per al nom del local, les cadires de color terra i també que a la part alta, on passen cotxes, es puguin instal·lar proteccions on podrà constar el nom del local i el del comú amb lletres també daurades. A més a més, aquest reglament fixa la dimensió màxima de la terrassa i la mínima que s’haurà de deixar per al pas dels vianants. La voluntat és que altres zones de la parròquia també unifiquin aquest mobiliari de les terrasses.