Finalment la parròquia d’Andorra la Vella només disposarà aquest Nadal d’un espectacle de llum i so paral·lel al Poblet de Nadal. Cal recordar, en aquest sentit, que la intenció era que n’hi hagués dos, però la partida pressupostària prevista no era suficient per fer front a les dues propostes que es van presentar. De fet, la corporació tenia prevista una partida de 175.000 euros per al 2018 i 175.000 euros més per al 2019, però una de les ofertes ja ascendia a 135.000 euros, que és la que s’ha acceptat, i una altra, la que es preveia ubicar a la plaça de la Rotonda, 125.000 euros més.

Tal com ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, des de la corporació han decidit “tancar-se” en el pressupost previst i els diners que els sobren destinar-los a una altra proposta. Ara el que es vol avaluar, de manera conjunta amb l’oposició, és on ubicar aquesta instal·lació, ja que des de la minoria es creu que una de les ubicacions ideals seria la plaça de la Rotonda. En aquest sentit, Jordi Minguillon, de Cd’I+Liberals, ha recordat que quan hi havia l’arbre de llum en aquest punt de l’eix comercial es va generar una gran expectativa entre els visitants. De la seva banda, Dolors Carmona, del PS+I, també creu que la Rotonda és una bona ubicació.

L’adjudicació del concurs per al subministrament en règim de lloguer d’aquesta instal·lació ha comptat amb els vots favorables de majoria i oposició, si bé la minoria ha insistit en el fet que no veuen de bon ull que es destinin tants diners a fer el Poblet de Nadal. Carmona creu que hi ha altres necessitats mentre que Minguillon n’ha qüestionat la rendibilitat.

Quant a la ubicació d’aquest túnel, Marsol ha proposat que majoria i oposició avaluïn de manera conjunta on instal·lar-lo i ha admès que si bé la Rotonda és un “bon lloc” caldrà acabar de fer les medicions escaients per veure si realment hi cabria.

Conveni amb FEDA



D’altra banda, des de l’oposició s’ha criticat el conveni de col·laboració entre el comú d’Andorra la Vella i FEDA relatiu a la construcció i explotació de la xarxa urbana de distribució de calor. Des de Cd’I+Liberals es considera que és “un acord de mínims, molt poc treballat” i creuen que, en contrapartida, la corporació comunal hauria pogut pactar unes tarifes per a les instal·lacions comunals més avantatjoses. Des del PS, Carmona ha criticat la manca “d’especificació” d’aquest acord i afegeixen que “les regles del joc” han d’estar clares quan se signa un acord d'aquestes característiques. També ha lamentat que s’hagi portat a ratificació del comú i no a la seva aprovació, amb la qual cosa l’oposició poca cosa té a dir-hi. Tant des del PS com Cd’I+Liberals comparteixen que es faci una xarxa de calor, manifesten, però critiquen “les formes”. Marsol ha lamentat aquest posicionament ja que ha defensat que és una cosa “bona per a la parròquia” perquè servirà no només per abastir els Serradells sinó 2.000 llars al 2023, amb la reducció de contaminació que això pot comportar. Ha remarcat, en aquest sentit, que s’ha “prioritzat l’interès de la parròquia per sobre del comú”.

D’altra banda, des de l’oposició també s’ha criticat que se cedeixi l’ús d’una parcel·la de 4.000 metres quadrats a tocar de l’alberg de la Comella perquè British College Overseas la pugui utilitzar durant deu mesos a l’any. Creuen que els 1.000 euros mensuals que haurà de pagar són “irrisoris” com ho és el que paga per l’alberg. Segons Carmona, els revinguts tot just arriben per pagar les colònies dels infants de la parròquia i ha reiterat que estan “dolguts” perquè aquesta infraestructura deixi de tenir l’ús que tenia.