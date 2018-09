El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha lliurat aquesta tarda els diplomes del 16è Premi Nacional a l’Estudi, un guardó que premia l'estudiant de cada promoció de cadascun dels tres sistemes educatius andorrà, espanyol i francès que hagi obtingut el millor expedient acadèmic, durant el batxillerat o batxillerat professional, en acabar aquest nivell educatiu.

Els alumnes beneficiaris del premi són els següents: Carlos Dos Sanots Rodrigues (batxillerat del sistema educatiu andorrà), Eva Sola Viladesau (batxillerat del sistema educatiu espanyol), Amina Brihi Raguig (batxillerat del sistema educatiu francès), Laura Martínez Alejo (batxillerat professional del sistema educatiu andorrà), i Jessica Alves Durao (batxillerat professional del sistema educatiu francès).

En la seva intervenció, el ministre Eric Jover ha felicitat els cinc alumnes per l’excel·lent treball i esforç desenvolupats al llarg del curs escolar que els ha fet mereixedors del premi, dotat amb 3.000 euros per a cadascun dels alumnes guardonats, i els ha animat a mantenir la constància en l’estudi en la nova etapa que encetaran en l’ensenyament superior.

Eric Jover també ha recordat que el Premi Nacional a l’Estudi ha evolucionat per esdevenir un estímul per accedir i progressar en l'ensenyament superior, alhora que es recompensa i es premia l'esforç dels alumnes que finalitzen el batxillerat amb les millors notes. Per aquest motiu, el ministre ha ressaltat que el premi a l'excel·lència s'atorga pel mèrit acadèmic dels alumnes, sense tenir en compte factors socioeconòmics, i és compatible amb qualsevol altre ajut nacional i internacional que pugui percebre la persona guardonada.

Als cinc estudiants premiats se'ls pagarà també les despeses de matrícula per cursar estudis de primer cicle universitari o de formació professional superior, a Andorra o a l'estranger. L'import màxim de la matrícula vindrà determinat per la convocatòria d'ajuts a l'estudi d'ensenyament superior per al curs 2018-2019.