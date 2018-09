Majoria i oposició del comú d’Andorra la Vella han coincidit en celebrar que Andorra la Vella sigui la parròquia on s’ubicarà el futur casino. La cònsol major, Conxita Marsol, ha posat en relleu que és “bo per la parròquia”, per aquesta zona, “i pel país”, ja que creu que ajudarà a crear un flux dels visitants a través de l’eix comercial des de la parta alta d’Escaldes i fins al centre històric d’Andorra la Vella, ja que serà un nou “pol d'atracció”. Des de l’oposició, tant Cd’I+Liberals com Partit Socialdemòcrata+Independents també han celebrat la notícia i han destacat el fet que el projecte prevegi l’ampliació de la plaça del Poble.

Així, Marsol ha manifestat que “confiaven” que aquest projecte pogués acabar quallant a la parròquia i ha destacat que, pel que fa al Centre de Congressos, que s’havia postulat com una possible ubicació, es potenciarà per atreure precisament congressos. En aquest sentit, creu que el fet de tenir el casino a tocar facilitarà, precisament, que es pugui atreure aquest tipus de turisme de negoci. Ha recordat també que hi ha signada una declaració d’intencions amb l’empresa adjudicatària, Jocs SA, de tal manera que el comú els pugui cedir l’ús de sales del centre per fer altres activitats paral·leles al casino, com espectacles. A l’últim, Marsol ha volgut agrair la confiança de les empreses que han apostat per Andorra la Vella.

Des de Cd’I+Liberals, Jordi Minguillon ha qualificat com de “fantàstic” que el casino s’ubiqui a Andorra la Vella i consideren que, de fet, “és el que havia de ser”, és a dir, que aquesta és la ubicació normal per a aquesta infraestructura; per tant, afirmen que no cal que ningú “es pengi cap medalla”. Víctor Pintos ha insistit en la satisfacció perquè aquest projecte és “il·lusionant”, ja que serveix per ampliar la plaça del Poble i per fer la connexió transversal amb l’avinguda Meritxell i Prat de la Creu.

A l’últim, des del PS+I Dolors Carmona ha considerat que és “positiva” aquesta decisió i ha dit que estan “molt contentes” que no es faci al Centre de Congressos. En aquest sentit, ha dit que ara caldrà estar atent perquè aquesta infraestructura no tingui altres usos diferents dels inherents a un centre d’aquestes característiques.