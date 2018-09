Sense temps gairebé per a la celebració, els promotors de Jocs SA, la candidatura que ha obtingut la llicència per explotar el casino, ja ha posat en marxa tota la maquinària perquè la instal·lació sigui una realitat a mitjans de l'any 2020. La construcció de l'edifici, la comunicació o el màrqueting són algunes de les prioritats, segons han explicat els seus responsables aquest dijous en una roda de premsa. El casino s'ubicarà al carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella i es preveu que els treballs comencin el proper mes de setembre, un cop ja estiguin resolts tots els tràmits administratius.

El cost de l'edifici estarà al voltant dels 16 milions d'euros per a una instal·lació que espera uns 196.000 visitants el primer any i 217.000 a partir dels dos anys de funcionament. Els tornejos de pòquer, la cocteleria amb Javier de las Muelas del Dry Martini i la gastronomia amb Carles Flinch, Àngel Belmonte i Jordi Marquet seran alguns dels atractius de l'edifici, a banda, evidentment del casino. En les properes setmanes s'han d'acabar de tancar els tornejos de pòquer. Pel que fa als clients del casino, la major part de clients seran andorrans, espanyols i francesos, ja que es farà molta promoció en aquests dos darrers països.

El president de Jocs SA, Ventura Espot, ha qualificat la llicència com “històrica” mentre que el conseller delegat, Marc Martos, ha recordat que “portem treballant des de fa dos anys i mig i des del primer moment sempre hem cregut en el projecte”. Espot ha afegit que “l'important era guanyar encara que fos de penal i a l'últim minut”. Dimarts faran una nova reunió perquè cal posar fil a l'agulla en tots els temes com ara l'escola de crupiers o la comunicació que, en paraules dels seus promotors, “serà una constant”. Sobre la possibilitat que hi hagi impugnacions al concurs, Martos ha dit que “esperem que no passi. Nosaltres farem els tràmits normalment”.