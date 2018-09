Arran d'una pregunta formulada durant el consell de comú d'Ordino per les conselleres de l'oposició, Sandra Tudó i Eva Choy, sobre un suplement de crèdit que s'ha hagut de demanar per fer front a les obres de l'aparcament del parc natural de la vall de Sorteny, la corporació ha hagut d'explicar en què consisteixen aquests treballs, els quals tenen a veure amb un nou plantejament de l'accés al parc. El gran volum de visitants que a l'estiu arriben amb els seus vehicles fins a aquest punt d'accés al parc ha obligat al comú a prendre mesures, també per un tema de seguretat, ja que els vehicles sovint aparquen malament i complicarien l'accés del servei d'emergència en cas de necessitat, ha exposat el conseller de Turisme i Esports, Jordi Serracanta. Per aquest motiu, s'ha decidit que aquest pàrquing sigui, a partir del 9 de juliol (un cop finalitzi l'Andorra Ultra Trail), de pagament. Tindrà un cost únic de quatre euros al dia, per un horari de les 10 a les 17 hores. La barrera d'entrada, ha explicat el conseller, se situarà a l'inici del desviament cap al parc des de la CG3.

Així mateix, s'ha habilitat un autobús que unirà el nou aparcament del Serrat fins a Sorteny. Tindrà una freqüència de pas de 20 minuts, durarà fins les 7 de la tarda i costarà un euro per persona. Paral·lelament, també s'ha millorat el camí vell que connecta el Serrat amb Sorteny, per qui vulgui accedir al parc caminant.

Tots dos aparcaments, tant el de Sorteny com el del Serrat, tenen una capacitat per a uns 100 vehicles, ha informat Serracanta. Es tracta d'una mesura que només s'aplicarà durant els mesos estivals (juliol i agost), ja que són les dates més conflictives quant a nombre de vehicles a la zona.

Des de l'oposició veuen amb bons ulls aquesta mesura, però han lamentat que s'estiguin necessitant suplements de crèdit per habilitar l'aparcament, igual que també està passant amb les obres del pàrquing del Prat de Vilella. “Ens perdem en el cost final” de totes dues instal·lacions, ha exposat Eva Choy. La majoria s'ha compromès a facilitar-los tota la informació al respecte.

D'altra banda, el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha explicat també durant el consell de comú d'aquest dijous al migdia que ja han començat les obres de construcció del nou telecabina, peça clau del pla director d'Arcalís, i que ha d'unir la zona de l'Hortell amb la de la Coma. Concretament, els treballs van començar la setmana passada. Mortés ha confirmat que els terminis de finalització es mantenen i que la idea és inaugurar-lo al desembre.