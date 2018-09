El patronat d’honor de la Fundació Privada Tutelar s’ha reunit aquest dijous al matí per fer balanç de la gestió de l'entitat i alhora parlar dels projectes de futur. El president del patronat, Joan Carles Rodríguez, ha destacat que ara com ara la fundació atén 46 persones (tot i que va començar l’any atenent-ne 47), la qual cosa suposa que en només “tres anys s’ha doblat” el volum de persones a càrrec de l’entitat. Això suposa que els protocols d’atenció s’estiguin reestructurant i que fins i tot es plantegi que cal un nou local.

Rodríguez ha explicat que la fundació dona un servei de guàrdia de 24 hores els 365 dies de l’any, per atendre qualsevol problema que les persones ateses puguin tenir, i que per això cal redefinir les actuacions. L'increment d'activitat ha suposat que hagin hagut de contractar una persona més, a la qual s’afegeixen altres dues que gestionen el nou programa Joves en inclusió, que es posarà en marxa aquest mes de juliol, i una altra que subvenciona el Govern. A més a més, i donat que “el ventall d’usuaris és molt ampli”, els responsables consideren que cal una avaluació cas per cas per saber quines són les necessitats de cada persona i més tenint en compte l’adhesió d’Andorra al conveni de Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat, el que fa que es passi d’una visió “paternalista” que es tenia fins ara a donar veu a les persones amb discapacitat, perquè elles puguin decidir i, per tant, la fundació només hagi de suplir aquells aspectes on la persona no arriba. Quant a un possible canvi de local, Rodríguez ha destacat que és un “pensament que s’haurà de fer” ja que es tracta d’un espai pensat per atendre “15 o 20 persones” i ara com ara s’està en el doble.

El fet que la batllia “confiï” en la fundació i que també s’estigui “creant oferta”, és a dir, que cada vegada s’ofereixin més serveis pot estar darrere de l’augment d’usuaris que s’ha registrat en els darrers anys i que Rodríguez ha quantificat en “un 50% en tres anys”.

Quant al nou programa de Joves en inclusió, ha manifestat que serà un projecte “punter” que està “aixecant admiració” d’institucions d’altres països ja que suposa una manera nova de treballar amb els joves amb autisme. Arrencarà, en principi, aquest mes de juliol amb 4 o 5 persones, tal com ha dit Rodríguez, que ha afegit que un dels principals esculls ha estat trobar un local adequat per donar aquest servei. Tal com ja es va anunciar, es durà a terme a l’edifici sociocultural de Fiter i Rossell del comú d’Escaldes-Engordany. Aquest projecte l’engegarà la Fundació Privada Tutelar, que hi haurà destinat 200.000 euros que va rebre d'una donació, i posteriorment ho lliurarà al Govern perquè decideixi qui l’ha de gestionar.

A l’últim, Rodríguez s’ha mostrat satisfet amb el volum de voluntaris i per l’estat financer en què es troba l’entitat.