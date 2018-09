Els constructors del país consideren que el concurs públic nacional de licitació de les obres de l'edifici The Cloud presenta algunes mancances, com ara la manca de concreció sobre aspectes constructius que complica l'elaboració d'un pressupost fixat en els 39 milions d'euros. Aquest pressupost no pot superar la xifra establerta, tenint en compte que parteix de la modalitat 'claus en mà'. L'Associació de Contractistes d'Obra (Acoda), va transmetre aquests neguits a Andorra Telecom i al ministeri d'Ordenament Territorial. Totes les parts, també les empreses que han retirat el plec de bases i l'arquitecte de l'edifici, s'han reunit els darrers dies per anar aclarint els dubtes. La darrera trobada va tenir lloc aquest dimecres a la tarda. En un “90%” s'han solucionat els dubtes dels constructors, ha indicat el gerent d'Acoda, Víctor Filloy, tot i que encara queden algunes qüestions tècniques per aclarir. Totes dues parts confien que no sigui un escull perquè es presentin ofertes a la licitació, que finalitza a mitjans de juliol. De fet, el ministre d'Ordenament Territorial i president d'Andorra Telecom, Jordi Torres, ha manifestat aquest mateix dijous que s'estan posant d'acord i que la intenció és adjudicar les obres de l'edifici The Cloud a l'estiu per poder-les començar aquest setembre.

“És un projecte molt significatiu” per al país, “clau per al posicionament estratègic i com a pol d'atracció i diferenciador del Pirineu”, ha manifestat Filloy, i per això cal treballar per minimitzar riscos per l'interès de les constructores però també pel dels contribuents, ja que es tracta d'una obra que es fa amb capital públic, ha recordat el gerent d'Acoda. S'han d'acabar d'aclarir conceptes perquè “es pugui ofertar el millor preu possible”, ha afegit. Tot el que és l'edifici des del sòl cap amunt està “molt ben definit i treballat” i no “genera dubtes” en aquest sentit, però sí que n'hi ha en el subsòl, amb aspectes que són “incalculables” de xifrar en un pressupost. Així ho van fer constar a Andorra Telecom amb un informe, el qual des del primer moment es va mostrar obert a facilitar tota la informació en aquest sentit, ha celebrat l'Acoda, i també va decidir allargar el termini de presentació d'ofertes quinze dies més.

Des del Govern es confia que no s'hagi d'optar per un concurs internacional, en cas que no es presentessin ofertes, però des d'Acoda pràcticament asseguren que n'hi haurà. A més, si s'hagués d'obrir la licitació a empreses de fora del país, tindrien el mateix problema de concreció que tenen les nacionals, ha plantejat Filloy.

El concepte 'claus en mà' és un sistema de licitació que es fa de manera habitual, però sobretot quan és la constructora qui fa el projecte i xifra quin serà el pressupost final. Aquí el problema ha estat que qui ho ha decidit ha estat l'administració pública. L'Acoda ho accepta però demana llavors més concreció per poder fer l'oferta.