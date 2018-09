La normativa referent a la informació sobre els aliments que s’ha de posar a disposició dels consumidors esdevé d’obligat compliment a partir del proper 1 de juliol. El Govern va provar, al gener de 2017, el reglament relatiu a la informació alimentària facilitada al consumidor preveient-se en el respectiu decret d’aprovació, una disposició transitòria per la qual es preveia un termini d’adaptació general a la norma d’un any i mig, que finalitza el proper 1 de juliol. A partir d’aquesta data, la disposició transitòria serà de plena aplicació, a excepció de la indicació de les substàncies al·lèrgens que puguin contenir els aliments no envasats que s’ofereixen als consumidors, requisit pel qual es va preveure un termini transitori d’adaptació de dos anys.

Aquest reglament té com a objectiu principal contribuir a millorar i augmentar el nivell de protecció de la salut i recull en un únic text la normativa referida a l’etiquetatge dels aliments que ja existia prèviament. S’harmonitza així al marc comunitari existent en aquesta matèria, equiparant l’ordenament jurídic del Principat als principis de transparència vigents arreu del mercat únic europeu en relació a la informació relativa a la informació alimentària facilitada als consumidors, per tal que aquests puguin decidir lliurement i amb suficient coneixement de causa aquells aliments que desitgen adquirir i consumir.

La normativa regula aquella informació de caràcter obligatori que ha de constar a l’etiquetatge dels productes, que com a mínim ha d’incloure les mencions següents: la denominació del producte, el llistat d’ingredients que formen part de la seva composició, incloent en aquest cas la menció explícita i degudament assenyalada d’aquelles substàncies reconegudes com a al·lèrgens alimentaris. També ha de constar la data de caducitat o de consum preferent segons s’escaigui, la quantitat (quantitat de determinats ingredients i quantitat neta de producte), la informació nutricional (expressió dels continguts en greixos, àcids grassos saturats, hidrats de carboni, sucres, proteïnes i sal), les condicions de conservació i instruccions per fer un ús correcte dels productes, així com la raó social de l’operador econòmic que se’n fa responsable. De la mateixa manera, si els productes contenen alcohol s’ha de fer constar el seu grau alcohòlic.

En el cas dels aliments no envasats que s’ofereixen als consumidors, aquesta informació s’ha de posar igualment al seu abast mitjançant cartells o plafons informatius que s’han d’ubicar a prop dels productes. En aquests casos, la informació referida a les substàncies al·lèrgens entrarà en vigor l’1 de gener de 2019. A partir d’aquesta data, s’haurà de facilitar als consumidors aquesta informació, ja sigui de forma escrita, fent-la constar als rètols informatius; a la carta o al menú quan es tracta d’establiments que ofereixen serveis de menjars preparats (restauració). L’establiment també podrà comunicar de forma oral al consumidor que disposa d’informació dels al·lèrgens que poden contenir els seus plats, la qual haurà d’estar permanentment a disposició dels seus treballadors, degudament actualitzada en algun tipus de suport físic o de suport electrònic on aquests la puguin consultar.

A partir de l’1 de juliol, també s’haurà de posar a l’abast als consumidors de manera obligatòria la informació referida a l’origen dels productes tant dels frescos com si es tracta de carns i productes carnis, de peix i productes de la pesca, com de fruites i hortalisses. Els consumidors podran exigir aquesta informació, a partir de la setmana vinent, en cas que no figuri en l’etiquetatge dels envasos o en els rètols informatius que habitualment hi ha als mateixos aparadors en els quals es presenten i s’ofereixen aquest tipus d’aliments.

El reglament és d’aplicació a tots els operadors econòmics nacionals (empreses alimentàries radicades a Andorra) que intervenen al llarg de la cadena alimentària (importadors i distribuïdors, empreses que fabriquen i elaboren per a la seva posterior distribució i venda, establiments de venda al detall, establiments que ofereixen serveis de menjars preparats, cantines escolars i altres tipus d’establiments en els quals s’ofereixen serveis de restauració a col·lectivitats, etc.). Durant aquests darrers divuit mesos, els tècnics de l’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn del ministeri de Salut, han estat fent una acció continuada d’acompanyament, informant als diversos establiments, i atenent totes les consultes.