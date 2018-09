El cap negociador de la Unió Europea per a l'acord d'associació del Servei Europeu d'Acció Exterior, Thomas Mayr-Harting, i el cap negociador adjunt, Claude Maerten, visiten aquest divendres el país per mantenir reunions de treball amb el Govern, amb l'objectiu d'anar tancant “els serrells” sobre la negociació al voltant de la lliure circulació de mercaderies, la qual estaria al “tram final”, en paraules del ministre portaveu, Jordi Cinca, aquest dimecres. És a dir, el contingut d'aquest apartat dins l'acord d'associació que negocien les dues parts està pràcticament tancat, però també està tancada la comunicació amb alguns dels principals afectats pels canvis que pot suposar la seva entrada en vigor: els transportistes, els transitaris de duana i els importadors i exportadors de mercaderies. Segons han lamentat fons de les associacions que els engloben (Associació d'Agents de Duana d'Andorra, Associació de Transportistes de Mercaderies i Carburants d'Andorra i Associació Nacional d'Importadors i Exportadors de Mercaderies Industrials), fa pràcticament un any i mig de la darrera reunió informativa amb el Govern relacionada amb aquest acord de mercaderies. I des de llavors, silenci. En conseqüència, no tenen “ni idea” del contingut de la negociació, ni de les pautes que s'han assolit, malgrat ser principals afectats. De fet, s'han assabentat per la premsa de la reunió amb Mayr-Harting i Maerten, i es respira una sensació d'”estupefacció” i “preocupació”, han indicat fonts de les associacions.

A més, expliquen que, a l'última reunió de fa més d'un any, l'executiu els va demanar un informe elaborat pel sector, per tal que aquest definís les prioritats a defensar dins l'acord i les “línies vermelles” que no s'haurien de superar. Aquest informe va ser encarregat a Xavier Fernández Pons, professor titular de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona, i que també col·labora amb la Confederació Empresarial de Comerç i la Cambra de Comerç d'Andorra. Va ser lliurat al Govern a finals de gener d'aquest any, però no han obtingut cap mena de resposta per part de l'executiu ni “se'ns ha convocat a cap reunió”.

En aquest informe, es deixa constància de la importància de preservar les franquícies duaneres, així com també l'operativa duanera actual que garanteix una recaptació directa de l'IVA, per evitar el frau en impostos indirectes, un tema que preocupa a la UE. Fernández Pons també exposa que cal mantenir l'externalització de la burocràcia duanera en els agents de duana (transitaris privats), ja que és un model que permet reduir els costos per a les administracions públiques.

Per tot plegat, el sector critica que no té coneixement de primera mà sobre si aquestes reivindicacions han estat escoltades, ni com quedaran d'altres temes com els convenis bilaterals de transports que Andorra té signats amb països de l'entorn, o els convenis ja vigents amb la Unió Europea.