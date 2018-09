El cap negociador de la Unió Europea per a l’acord d’associació del Servei Europeu d’Acció Exterior, Thomas Mayr-Harting, i el cap negociador adjunt, Claude Maerten, visitaran aquest divendres el país on s'entrevistaran amb el cap de Govern, mantindran una reunió de treball amb la delegació andorrana i trobades amb els diferents grups parlamentaris, tal com ha confirmat el ministre portaveu, Jordi Cinca. Des de l’executiu s’espera que aquesta trobada sigui “l’ocasió” per anar tancant “serrells” sobre la negociació al voltant de la lliure circulació de mercaderies, un apartat que, segons Cinca, es troba al “tram final”. D’aquesta manera, ha afegit que si aquesta negociació es pot donar per acabada divendres seria “fantàstic” però també ha recordat que es tracta d’una gestió “complexa”.

D’aquesta manera, Cinca no ha volgut aventurar si divendres hi pot haver la notícia que les negociacions d’aquest apartat s’han tancat però ha destacat que estan “ben encarades”.

Quant a una possible clàusula de salvaguarda en què la Unió Europea establiria que qualsevol incompliment sobre el tabac podria suspendre tot l’acord d’associació i que estaria continguda en un protocol annex a aquest acord d’associació, tal com va posar en relleu el president de Socialdemocràcia i Progrés, Jaume Bartumeu, Cinca ha manifestat que aquest acord tindrà les mateixes clàusules que documents d’aquestes característiques i que estaran al mateix text, no en un de paral·lel. A més, ha destacat que intentar vincular la lluita contra el contraban i el compromís d’Andorra en aquesta matèria amb l'acord amb la UE és un “despropòsit”. D’aquesta manera, ha refermat que Andorra prendrà mesures per lluitar contra el contraban de manera independent de la negociació amb Europa i ha conclòs que relacionar-ho és “poc apropiat”.