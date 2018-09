El Govern convoca un concurs d’idees per a la selecció d’un professional de l’arquitectura per la redacció del projecte i direcció de les obres de construcció del futur Museu Nacional de l’Automòbil, a la plaça dels Arínsols d’Encamp. El gunyador s'emportarà un premi de 12.000 euros a més de l'encàrrec, si el Govern ho considera oportú, de la redacció del projecte i direcció de les obres. En aquest cas, la quantitat abonada en concepte de premi es restarà dels honoraris que s’abonaran en concepte de redacció del projecte. El segon classificat rebrà 6.500 euros, el tercer 3.500 i el quart i el cinquè 2.000.

El mes passat, el Govern i el comú d’Encamp van signar un conveni de col·laboració per a la construcció del nou Museu Nacional de l’Automòbil. L’equipament es construirà en una parcel·la de 1.904,77 m2 a tocar de la plaça dels Arínsols i consistirà en un edifici de nova planta i una nova plaça pública comunal.

Aquest nou edifici substituirà les dependències actuals, inaugurades l’any 1998 també a la parròquia d’Encamp, fent un salt qualitatiu que permeti exhibir el conjunt de vehicles clàssics, propietat de diferents privats, amb les suficients garanties de satisfacció per als visitants. El futur Museu Nacional de l’Automòbil introduirà també elements didàctics que puguin fer més atractives les visites, així com espais lliures per a la programació d’activitats complementàries o exposicions temporals. El projecte seleccionat pel jurat haurà de complir amb els paràmetres establerts en l’avantprojecte museològic, elaborat pel departament de Cultura. S’ha previst un termini de tres mesos per a la presentació de les idees amb data límit el 24 de setembre. Està previst que el Govern adjudiqui el projecte durant els mesos d’octubre o novembre. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern.

Licitacions

El Govern també ha aprovat aquest dimecres la licitació dels treballs de redacció de tretze projectes i estudis i les corresponents direccions facultatives d’obra. L’objecte d’aquest concurs és adjudicar de manera separada, en el mateix procés de licitació, la redacció de cadascun dels projectes i estudis a diferents professionals liberals, empreses d’enginyeria i agrupacions d’empreses i professionals en funció de les seves capacitats, experiència i cost econòmic. Les licitacions fan referència a diversos trams de la xarxa viària, eixamples, rectificacions, millora d'infraestructures hidràuliques i millora de la senyalització vertical i horitzontal.